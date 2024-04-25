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Україна посилить удари в глиб Росії: командувач армії Британії зробив прогноз

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна посилить удари в глиб Росії: командувач армії Британії зробив прогноз
Радакін визнав, що Україна зіткнулася з «важкою» боротьбою з активним російським наступом та її оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв
фото: Генштаб

Удари по російських стратегічних об'єктах у глибокому тилу будуть продовжуватися

Україна посилить удари по російських стратегічних об’єктах у глибокому тилу. Про це заявив командувач збройних сил Великої Британії адмірал Тоні Радакін в інтерв'ю  Financial Times.

Радакін визнав, що Україна зіткнулася з «важкою» боротьбою з активним російським наступом та її оборона перебуває під впливом песимістичних настроїв. Проте підкреслив, що така похмурий «картина» війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. Серед них, останні пакети військової допомоги від США та Європи, все більш успішні удари України з великої відстані, а також «повна неспроможність Москви перекрити життєво важливий для Києва експорт зерна через Чорне море».

«Небезпека будь-якої моментальної оцінки загальної картини полягає в тому, що вона ігнорує те, де ми знаходимося зараз, і те, де ми будемо в наступні пару років», – сказав Радакін, додавши, що люди повинні припинити «задобрювати Росію» і вважати, що вона «якимось чином має значні переваги».

Радакін не висловив жодних очевидних застережень щодо українських атак і диверсійних рейдів всередині Росії.

«У міру того, як Україна отримує більше можливостей для ведення дальньої боротьби ... її здатність продовжувати глибокі операції буде все більше ставати особливістю війни», – сказав Радакін, додавши, що такі удари «безумовно, мають ефект».

Після місяців невизначеності щодо стратегії Заходу в Україні Радакін з оптимізмом говорив про ситуацію, коли всі країни НАТО «говорять про те, щоб витрачати більше грошей».

«Я розумію, що все це менш комфортно, якщо ви перебуваєте в Києві. Ви також повинні визнати, що Росія змогла нанести більш ефективні удари на великі відстані, ніж минулого року», – зазначив він.

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: росія Україна небезпека ворог обстріл війна

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