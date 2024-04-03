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Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Росія розповсюджує серед мешканців Харкова фейк про евакуацію міста: подробиці
фото з відкритих джерел

Такі повідомлення є частиною ІПсО ворога щодо нагнітання паніки серед жителів Харківщини

Російська пропаганда розповсюджує серед мешканців Харкова фейкові повідомлення нібито від ДСНС України про можливе оточення Харкова найближчим часом з рекомендаціями залишити місто. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«Ця інформація не відповідає дійсності! Ворог наразі не має ресурсів для оточення або захоплення Харкова», – йдеться у повідомленні.

Лейтенант, керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що такі повідомлення є частиною ІПсО ворога щодо нагнітання паніки серед жителів Харківщини.

«Росія продовжує свою дезінформаційну кампанію «пропаганда страху» з метою залякати мешканців Харкова наступом на місто, який наразі неможливий. Головна мета росіян – зробити так, щоб побільше людей виїхало», – сказав керівник ЦПД.

Центр протидії дезінформації підозрює, що Росія буде поширювати схожі фейки щодо інших міст України.

«Центр прогнозує продовження вкидання ворогом таких фейків і надалі, у тому числі і щодо інших українських міст – Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова і навіть Києва. Закликаємо не піддаватись ворожій пропаганді і довіряти тільки офіційним джерелам інформації», – наголосив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що Сили оборони України укріплюють захисні рубежі неподалік Харкова, однак потужних наступальних формувань російської окупаційної армії на цьому напрямку наразі не фіксують. Про це повідомив керівник пресслужби Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

За його словами, від початку повномасштабної війни на цьому напрямку встановлюють фортифікаційні споруди на випадок, якщо РФ знову піде в наступ.

Раніше Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до союзників України.

Теги: Центр протидії дезінформації окупанти пропаганда Україна росія ДСНС Харків війна

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