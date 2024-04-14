Як позбутися залежності від солодкого. Правила, які вас здивують

«Солодке ми їмо мозком – наш мозок взагалі то цукровий наркоман»

Підходьте до вибору солодкого дуже серйозно і продумано

Дуже люблю наполеони, чизкейки, фондани, морозиво.

Ще люблю шоколад – темний, але не дуже гіркий, скоріше солений, можна з цілим горіхом і подрібненою карамеллю.

Я навіть люблю тривіальні макаруни і київський торт.

Хочу поділитися з вами, як це все можна їсти без мук совісті, нічних картать і наслідків для здоровʼя і тіла.

Цей рецепт здорового солодкого задоволення я випробувала на собі і здається, він підійде багатьом нормальним людям. Тому що отримати задоволення хоче кожна нормальна людина.

Солодке ми їмо мозком – наш мозок взагалі то цукровий наркоман. В той же час мозок керує всіма нашими діями і задоволеннями.

І коли мозок їсть солодке – він посилає нам промінчики щастя!

Тож, розповім – як можна навчитися домовлятися з мозком і переключати його увагу.

Підходьте до вибору солодкого дуже серйозно і продумано. Хай це буде акцентоване, деталізоване і пропрацьоване споживання солодкого, а не похабцем заточений шоколадний батончик в переповненому транспорті.

Тож, перше правило – усвідомлений вибір!

Уявіть собі найбажаніше солодке – прекрасне і недосяжне, яке ви можливо, колись куштували! Починайте мріяти саме про це солодке, уявляти собі його і ніяке інше, головне – без компромісів.

Ви домовляєтесь з мозком, що задовольните його потребу в солодкому конкретним цукровим виробом – а поки що він може помріяти.

Це друге правило – витіснення, підміна.

Дайте мозку мрію замість солодкого. Ви з цією мрією точно протягнете якийсь час.

Наступне, починайте планувати – як і коли ви зможете отримати те про що мріє ваш мозок. Це може бути запланований сімейний обід або зустріч з друзями – будь-який обідній формат підійде. Тоді визначте дату, коли всі можуть бути присутніми. І починайте творити магію торта своїми руками або продумувати обід з друзями в кафе.

Тож, третє правило – складність. Перетворіть отримання солодкого в церемонію.

Четверте правило – їжте солодке під час обіду на десерт. В такий спосіб ви не так сильно подразнюватимете свої інсулінові рецептори – адже не буде надто різких коливань глюкози, що негативно впливає на організм. А головне – ви не будете втамовувати солодким голод, а будете насолоджуватися.

І нарешті – скільки солодкого вам треба для щастя? 50-100-200 гр? А може пари чайних ложечок десерту буде досить? Чи отримаєте ви більше насолоди від 200 грамів торта порівняно зі 50 грамами?

Тож пʼяте правило – діліться солодким з близькими. Замовляйте один десерт на двох або навіть на трьох. А якщо готуєте вдома – кличте родичів і друзів на обід і дайте кожному з собою в дорогу шматочок омріяної насолоди.

Звідси останнє найголовніше правило – просто не тримайте солодкого вдома.

Можливо, з цього простого правила було б досить замість всього цього тексту, але воно не працює.

Бо мозок не любить обмежень, він любить фантазувати і насолоджуватись!