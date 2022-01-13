Говорити з Росією треба тільки з позиції сили

Сказ мирними переговорами не лікується

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Никакие дипломатические переговоры априори не могут быть успешными с тем, кто изначально в грош не ставит достигнутые на них договоренности, если они подразумевают компромисс с его стороны.

А переговоры начатые под угрозой и шантажем уже говорят о «готовности» Москвы к компромиссам.

Поэтому, если Запад хочет хоть что-то выиграть от переговоров с Россией, а не потерять, он должен занять не умиротворяющую позицию, а наступательную.

Россия должна отвечать перед мировым сообществом и за Донбасс с Крымом, и за Беларусь с Казахстаном. Она должна ответить уже за сам факт создания той напряженности, благодаря которой добилась этих переговоров. Санкции должны быть до, а не после.

Бешенство уговорами не лечится.

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Джерело: блог Сергія Гармаша

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