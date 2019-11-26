Південнокорейський урок для української влади: зіркові учасники гурту BTS йдуть до армії

Геннадій Друзенко Правник, публіцист, перекладач та громадський активіст

Геннадій Друзенко

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Як поводяться державці під час війни

BTS - найбільш успішна та відома південнокорейський гурт в історії поп-музики всієї Азії. За 6 років існування групи її альбоми розійшлись накладом у 16 мільйонів! У 2018 році IFPI's Global Artist Chart назвав їх другим за продажами музичним гуртом у світі! І єдиним в чарті, який співає не англійською. Це єдина корейська група, яка потрапляла в топ суперпрестижного Billboard charts. Times назвав їх «лідерами нового покоління» і помістив на 25 місце серед найбільш впливових людей в Інтернеті і в сотню найбільш впливових людей у світі. Forbes поставив їх на 43 місце у світовому рейтингу найвпливовіших зірок. Це єдина неангломовна група, яка спромоглась зібрати повні трибуни на легендарному стадіоні «Вемблі» в Лондоні і встановила абсолютний рекорд з відвідування концерту на каліфорнійському «Роуз Боул», який вміщує 92 тисячі відвідувачів...

Одне слово, ці підлітки стали справжнім «національним надбанням» Південної Кореї. Щороку вони приносять у корейську економіку $4.65 міліарда або 0.3 % ВВП країни. Кожен 13-й іноземний турист приїжджає до Південної Кореї спеціально аби відвідати концерт BTS. Зеленський з Вакарчуком обійнявшись плачуть від заздрості...

Але хлопці виросли, і прийшов їм час йти до війська. Оскільки Південна Корея досі офіційно перебуває у стані війни з КНДР (хоча, на відміну від Донбасу, там вже давно не стріляють), кожен фізично здоровий юнак має відслужити 2 роки в армії. Звільнення від військової служби щороку отримують менше 50 осіб. І сьогодні Міністерство оборони офіційно заявило, що для суперзірок з BTS винятку не буде. Міністр оборони дослівно сказав: «звільнення популярних артистів від військового обов'язку, навіть з огляду на їхній суттєвий внесок в промоцію країни, суперечить відданості корейського уряду принципам рівності та справедливості». Крапка.

Вітання президентові України! Може замість зустрічі з Путіним у Парижі йому варто відвідати Південну Корею - поцікавитись, як вони розуміють патріотизм? Миру з Північчю там прагнуть не менше, аніж нинішня українська влада - повернення ОРДЛО. Але шляхи до цієї єдності бачать принципово інші...

Джерело: блог Геннадія Друзенка

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