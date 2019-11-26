Начальник Генштабу Хомчак оцінив загрозу відкритого нападу з боку Росії



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Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак

За словами генерала Збройних сил, «наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу»

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак визнав, що Росія досі вважає Україну сферою свого впливу, але не вважає відкриту військову агресію з її боку найбільшою загрозою для країни.

Про це генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

«Наш східний сусід не відмовився від того, що Україна має бути сферою його впливу. У дискусіях, котрі ведуться на різних телевізійних шоу, наше суспільство чомусь хапається за найгірший варіант, що Росія може здійснити широку агресію, і починають думати, що все – завтра вже розпочнеться ця агресія», - зазначив Хомчак.

Він додав, що відкрита військова агресія з боку Росії – не серед перших загроз.

«На моє переконання, і виходячи з того, що аналізує Генеральний штаб, ми прийшли до висновку, що відкрита військова агресія з боку Росії – не серед перших загроз, але є у переліку «крайніх» варіантів, хоча й найбільш віддалених».

Раніше начальник Генерального штабу пояснив, навіщо Росії потрібен Крим.