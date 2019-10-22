Приватизована держава

Геннадій Друзенко Правник, публіцист, перекладач та громадський активіст

Геннадій Друзенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Що призводить до занепада країни

Аби не заплутати читача, говоритиму про державу як про державний апарат. Про певну систему держорганів та чиновників, які мають владні повноваження і отримують зарплату з бюджету.

Автономність державного апарату, тобто його підпорядкованість та служіння інтересам загалу, а не окремих осіб, партій чи ФПГ, є ознакою сильних націй. Щойно державний апарат починає працювати на приватні інтереси, держава стає уразливою і врешті-решт занепадає.

На жаль, ми звиклись з думкою, що чиновники служать не нам з вами, і навіть не політичним силам, яким ми делегували владу, а оліграхам. Тому зміна очільника Київщини викликала шквал коментарів про заміну «людину Разумкова» на «людину Коломойського». В парламенті коментатори шукають не представників великого бізнесу, найманих працівників, ІТ сектору чи військових (що цілком природньо для представницького органу), а людей того ж Коломойського, Ахметова, Авакова чи Пінчука.

І ця «приватизована держава» позбавляє сенсу дальшу дискусію про прийнятність торгівлі з країною-агресором. Бо цю торгівлю слід розглядати крізь призму державного інтересу: чим вигідно нам торгувати з Росією, а чим ні; де товари критичного експорту, в яких ми не можемо собі дозволити бути залежними від путінського режиму, а де гріх не заробляти на величезному російському ринку, продаючи туди, приміром, українську молочку.

Нещодавно вся абсурдність дискусії про державні інтереси в «приватизованій державі» як у краплі води відбилась у ставленні до відновлення імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. Ми знаємо, що для Коломойського та його (з Пінчуком) феросплавних заводів це вигідно. Ми також знаємо, що для Ахметова з його ДЕТЕКом це невигідно. Знаючи це, нам не важко пояснити, чому окремі парламентські фракції голосували так, як вони голосували за законопроект, який скасовував заборону на імпорт електроенергії з країн СНД. Але ми не знаємо, в чому напевно полягав державний інтерес України у цій сфері.

І тому треба спочатку націоналізувати державу, а потім вже визначатись, як нам будувати стосунки з Росією. Бо поки держава відстоюватиме інтереси Коломойського, Ахметова чи Пінчука, а не наші з вами, і наш войовничий патріотизм, і наш прагматичний меркантелізм будуть лише дармовими набоями у їхній міжусобній війні.

Тому давайте спочатку повернемо державу у нашу з вами власність, а потім посперечаємось як, чим і чи варто нам торгувати з Росією...

Джерело: блог Геннадія Друзенка

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