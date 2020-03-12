У Росії в день народження Леніна відбудеться конституційний переворот

Нинішнє покоління російських людей буде жити не при комунізмі, а при вічному Путіні

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Когда в середине января «президент» России ни с того ни с сего пообещал не принимать новую Конституцию, предложив взамен улучшить действующую несколькими поправками, всем стало ясно, что последней несдобровать.

Возникшая вслед за этим вакханалия антинародного «законотворчества» масс быстро вышла за рамки закона и здравого смысла. И ожидаемо закончилась поправкой, позволяющей «президенту» России, дважды отпахавшему по два президентских срока, остаться на своем посту еще на два, до 2036 года. Ему к тому времени стукнет 84 года, а его общий стаж «гребли на галере» высшей власти достигнет 32 лет. Так долго на посту «президента» не сидел даже зимбабвийский диктатор Мугабе. Но, по меткому заявлению «мэра» Москвы, мы же не в Зимбабве живем. И правда не в Зимбабве, у нас здесь все-таки не так тепло. И деньги пока еще не совсем кончились.

Каким образом действующая Конституция, пусть даже и «улучшенная» судьбоносными поправками, позволяет начать отсчет президентских сроков заново, не вполне понятно. Давным-давно Конституционный Суд России в своем Определении от 5 ноября 1998 года разъяснил, что избранный в 1991 году по Конституции РСФСР президент Ельцин, в 1996 году был избран на свой ВТОРОЙ президентский срок уже по новой Конституции России. И Ельцин с этим согласился, хотя, как всем понятно, глубоко советская Конституция РСФСР не имела с новой Конституцией России ничего общего.

А в нашем случае Конституция России какой была, такой формально и останется, разве что немного «похорошеет», а все прежние президентские сроки Путина вдруг обнулятся. Сам-то он – человек, как говорят, очень законопослушный: без решения Конституционного Суда шагу не сделает. Будем ждать, что этот тоже как бы суд решит. Хотя можем и догадаться.

Называя вещи своими именами, в России совершенно открыто готовится конституционный переворот. Случится он, аккурат, в день рождения тов. Ленина. Казалось бы, всем всё давно понятно: нынешнее поколение российских людей будет жить не при коммунизме, а при вечном Путине. И все же грустно и противно.

Особенно, если посмотреть на Европу. Там, куда ни кинь, сплошь одни друзья и клиенты уже давно пожизненного «президента» России. Им совсем не противно, наоборот, радостно наблюдать за тем, что он творит с Россией. Потому как стабильность – она и в Африке ценится. Да и какое им, в сущности, дело до России.

Вот в такой ситуации тупика и безнадёги взоры людей доброй воли всего мира поневоле обращаются к США. Станет там, скажем, президентом один крупный «политик» по фамилии Трамп, очень расположенный к Путину, и своеобразный концерт негодяев примет законченный вид. И куда тогда миру податься? Только и останется от разных коронавирусов лечиться.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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