Чи доведеться Росії переносити столицю країни за Урал?

Живучи у скляному будинку, не варто кидатися камінням

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По горячим следам неожиданного фиаско в Женеве (и далее со всеми остановками) лучшие умы России, от сурового дипломата Рябкова до умного полковника Баранца и веселого депутата Журавлева оживленно обсуждают свежую идею размещения российских ракет на Кубе, в Никарагуа, Венесуэле и где-нибудь еще неподалеку от логова супостата.

В связи с этими думами о былом возникают вопросы:

1. Согласятся ли социально близкие нам вожди этих славных стран принять столь щедрый подарок?

Если нет, то почему? Если да, то что потребуют взамен?

2. Чем ответит на наш подарок вышеупомянутый супостат?

Не захочет ли он разместить свои ракеты в странах-союзниках по НАТО – Норвегии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Румынии, Болгарии, Черногории, Хорватии, Северной Македонии, Греции, Турции…? Даже если половина стран из этого списка и правда разместит у себя американские ракеты, России мало не покажется. А есть ведь еще Грузия, Украина… И, чем черт не шутит, Швеция с Финляндией.

Одним словом, живя в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями. Лучше эти камни собирать. Только кто же их соберет? Разве что умные инопланетяне прилетят.

Так что, как ни крути, не пришлось бы нам от греха подальше перенести столицу России куда-нибудь за Урал. Во глубину сибирских руд. И хранить там гордое терпенье… Хотя, конечно, быть терпилами не вполне приятно.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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