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    Путін шукає рятівні шляхи для виходу з української пастки

    • Георгій Кунадзе

      Російський дипломат

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    Для Путіна ще не все втрачено - Путін шукає рятівні шляхи для виходу з української пастки
    Для Путіна ще не все втрачено
    фото: ЕРА

    Путін щиро сподівається на допомогу тих, хто хотів би допомогти йому врятувати владу і обличчя

    Мовою оригіналу

    А МУЖИКИ-ТО И НЕ ЗНАЮТ,

    Что ожидаемое в скором времени вступление Финляндии и Швеции в НАТО «не создает непосредственной угрозы для России». Да и вообще тема расширения НАТО раздувается искусственно. Эти до оторопи разумные слова президента России, произнесенные на саммите ОДКБ, побуждают спросить, чего он тогда докопался до Украины, которую в НАТО никто пока принимать не торопится. Вопрос, согласитесь, уместный. И ответов на него может быть несколько.

    Можно, например, напомнить, что вооруженное вмешательство России во внутренние дела Украины, стоившее последней утраты Крыма и части Донбасса, было вызвано ее намерением стать членом не НАТО, а всего лишь травоядного Евросоюза. Можно предположить, что «специальная военная операция», развязанная Россией на территории Украины и отличающаяся от обычной войны разве что запредельной жестокостью российских военных «специалистов», была изначально нацелена не столько на блокирование приёма Украины в НАТО, сколько на ее полное уничтожение как суверенного государства. Можно, наконец, заметить, что Украина – не Финляндия и тем более не Швеция. Украина – это сакральная часть самой России, без которой нам не жить. Так по крайней мере считает лично г-н Путин, а выше него никого в России нет.

    Человек, называющий себя президентом России, не был бы самим собой, если бы не сопроводил свое адресованное Финляндии и Швеции «миролюбивое» заявление угрозой «ответных мер», буде они разместят у себя некую «военную инфраструктуру» альянса. Что это такое, непонятно. Идет ли речь о каких-то символических контингентах НАТО, выступающих в роли заложников? Или о ракетах с практически нулевым подлетным временем до малой родины г-на Путина?

    Одним словом, все ответы хороши, но не вполне убедительны. Дело же, как мне кажется, обстоит много проще: г-н Путин ищет спасительные пути выхода из «украинской западни», в которую он движимый гордыней забрался 24 февраля сего года. И, судя по всему, искренне надеется на помощь тех, кто хотел бы помочь ему спасти свои власть и лицо. Вы удивитесь, но на «коллективном Западе» таких немало. Кто-то из них, как, скажем, президент США, еще помнит историю Саддама нашего Хусейна, тридцать с лишним лет назад с позором изгнанного из Кувейта, но сохранившего свою власть в самом Ираке. К немалому огорчению иракских курдов. Кому-то, например, президенту Франции или канцлеру Германии эту «славную» историю наверняка рассказали специалисты.

    Так что не все еще потеряно для г-на Путина. Но курдам города Воронежа следует на всякий случай приготовиться!

    Джерело: блог Георгія Кунадзе

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін шукає рятівні шляхи для виходу з української пастки