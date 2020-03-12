Команда Зеленського під шум паніки готується злити Україну Росії

Йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили

А тепер стежимо за руками:

ОПЗЖешники на чолі з Медведчуком їдуть в Москву зустрічатися з депутатами думи, Медведчук з Путіним. Заявляють про майбутній «прорив» і влада взагалі не вживає жодних заходів проти цих колаборантів;

паралельно Єрмак, голова офісу Зеленського, про щось домовляється в Мінську з путінським Козаком, внаслідок чого мавпи з «ДНР» під канонаду нових обстрілі російськими військами українмьких позицій кричать про прямі переговори. А цього давно добиваєтт ся Кремль;



міністр оборони нахабно бреше про «недосяжність» стандартів НАТО, даючи відповідні сигнали, а людина-Сивохо торочить про «внутрішній конфлікт»;

Слуги Зеленського у ВР реєструють законопроект щодо НАБУ, який теоретично може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС внаслідок порушення угоди;

більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами, і це ще економічна криза не вдарила як слід;

під антикорупційним судом силовики проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Настрашити задумали, наївні мої?

Отже, під шум паніки, готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили. Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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