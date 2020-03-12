  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Ар`єв
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Команда Зеленського під шум паніки готується злити Україну Росії

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Команда Зеленського під шум паніки готується злити Україну Росії

    Йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили

    А тепер стежимо за руками:

    • ОПЗЖешники на чолі з Медведчуком їдуть в Москву зустрічатися з депутатами думи, Медведчук з Путіним. Заявляють про майбутній «прорив» і влада взагалі не вживає жодних заходів проти цих колаборантів;
    • паралельно Єрмак, голова офісу Зеленського, про щось домовляється в Мінську з путінським Козаком, внаслідок чого мавпи з «ДНР» під канонаду нових обстрілі російськими військами українмьких позицій кричать про прямі переговори. А цього давно добиваєттся Кремль;
    • міністр оборони нахабно бреше про «недосяжність» стандартів НАТО, даючи відповідні сигнали, а людина-Сивохо торочить про «внутрішній конфлікт»;
    • Слуги Зеленського у ВР реєструють законопроект щодо НАБУ, який теоретично може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС внаслідок порушення угоди;
    • більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами, і це ще економічна криза не вдарила як слід;
    • під антикорупційним судом силовики проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Настрашити задумали, наївні мої?

    Отже, під шум паніки, готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції, ще й з демонстрацією сили. Тільки щось мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Росія ДНР НАТО НАБУ Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ