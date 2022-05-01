Росія: назад в майбутнє

Правда історії не на боці Росії

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«Специальная военная операция», развязанная Россией в Украине, войной, как известно, не является. Но так на нее похожа, что даже пропагандоны из российского зомбоящика, запутались. Апеллируют, скажем, к каким-то законам военного времени, хотя откуда им взяться, если войны официально нет, не объясняют. Впрочем, власть у нас находчива: захочет кого наказать за невосторженный образ мыслей, найдет к чему прицепиться.

Так или иначе «спецоперация» тянется больше двух месяцев, ее цели все время меняются – от утилитарной «защиты» Донбасса в его новых границах до полной капитуляции Украины и перестройки всей системы международных отношений. А есть ведь еще и задачи «денацификации», для выполнения которой «нацистов» в Украине может не хватить, не пришлось бы завозить из-за границы, и ликвидации украинского «милитаризма», представляющего как известно смертельную угрозу для вооруженной до зубов, но кроткой как овечка России. Где взять потребные для этого силы и средства?

Одним словом, как пошутили бы зловредные англосаксы: Раша тудэй, Раша сюдэй, а триумфом российского оружия, которого становится все меньше, и тем более российской политики как-то не пахнет. Пахнет, зато, геополитическим, экономическим и военным поражением России. Поневоле задумаешься о пресловутой цене вопроса, которую уже сегодня платит и еще долго будет платить Россия за свою украинскую авантюру. Цена эта, вероятно, окажется беспрецедентно высока – плохо контролируемый откат даже не в страшное прошлое, а, не исключено, в еще более страшное будущее, в котором моя страна рискует окончательно превратиться в некое подобие Северной Кореи только размерами побольше и с ракетами потолще. Таков, увы, путь изгоя, у которого нет и не может быть ни друзей, ни союзников, только открытые враги и ситуативные попутчики. За расположение последних России придется платить и платить немало.

Но главное даже не в этом. На избранном ею пути России грозит тяжелейшее морально-нравственное поражение некогда великой державы, по воле одного человека, противопоставившей себя всему цивилизованному миру. Иллюзий на этот счет быть не должно: правда истории не на стороне России.

Время не стоит на месте, рано или поздно закончится эпоха Путина, придет пора собирать камни, раскаиваться в том, что содеяло наше государство в Украине, а еще раньше в Грузии, Молдове и в других «горячих точках» постсоветского мира. В том числе, конечно, и в самой России. Начнется очередная перестройка. Она, несомненно, окажется многократно тяжелей первой: доверие мира утрачено надолго, если не навсегда, никто на слово больше не поверит, денег взаймы не даст и технологиями не поделится. А тут еще восстановление Украины, будь она неладна, финансировать придется. Неприятно и хлопотно, не каждый справится.

Легче всех приспособятся к новым условиям циничные пропагандоны из зомбоящика: все они мигом обернутся убежденными демократами и борцами с режимом. Дело, как говорится, житейское: бизнес, ничего личного. Куда сложнее, боюсь, придется десяткам миллионов моих соотечественников не только по приказу сверху, но и по зову сердца ставших энтузиастами и восторженными участниками нынешней военной истерии. Смогут ли они преодолеть морок наших дней? От этого и ни от чего другого будет зависеть будущее новой постпутинской России.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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