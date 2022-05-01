  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Георгій Кунадзе
рус
    Думки вголос

    Росія: назад в майбутнє

    • Георгій Кунадзе

      Російський дипломат

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росії загрожує тяжка моральна поразка - Росія: назад в майбутнє
    Росії загрожує тяжка моральна поразка

    Правда історії не на боці Росії

    Мовою оригіналу

    «Специальная военная операция», развязанная Россией в Украине, войной, как известно, не является. Но так на нее похожа, что даже пропагандоны из российского зомбоящика, запутались. Апеллируют, скажем, к каким-то законам военного времени, хотя откуда им взяться, если войны официально нет, не объясняют. Впрочем, власть у нас находчива: захочет кого наказать за невосторженный образ мыслей, найдет к чему прицепиться.

    Так или иначе «спецоперация» тянется больше двух месяцев, ее цели все время меняются – от утилитарной «защиты» Донбасса в его новых границах до полной капитуляции Украины и перестройки всей системы международных отношений. А есть ведь еще и задачи «денацификации», для выполнения которой «нацистов» в Украине может не хватить, не пришлось бы завозить из-за границы, и ликвидации украинского «милитаризма», представляющего как известно смертельную угрозу для вооруженной до зубов, но кроткой как овечка России. Где взять потребные для этого силы и средства?

    Одним словом, как пошутили бы зловредные англосаксы: Раша тудэй, Раша сюдэй, а триумфом российского оружия, которого становится все меньше, и тем более российской политики как-то не пахнет. Пахнет, зато, геополитическим, экономическим и военным поражением России. Поневоле задумаешься о пресловутой цене вопроса, которую уже сегодня платит и еще долго будет платить Россия за свою украинскую авантюру. Цена эта, вероятно, окажется беспрецедентно высока – плохо контролируемый откат даже не в страшное прошлое, а, не исключено, в еще более страшное будущее, в котором моя страна рискует окончательно превратиться в некое подобие Северной Кореи только размерами побольше и с ракетами потолще. Таков, увы, путь изгоя, у которого нет и не может быть ни друзей, ни союзников, только открытые враги и ситуативные попутчики. За расположение последних России придется платить и платить немало.

    Но главное даже не в этом. На избранном ею пути России грозит тяжелейшее морально-нравственное поражение некогда великой державы, по воле одного человека, противопоставившей себя всему цивилизованному миру. Иллюзий на этот счет быть не должно: правда истории не на стороне России.

    Время не стоит на месте, рано или поздно закончится эпоха Путина, придет пора собирать камни, раскаиваться в том, что содеяло наше государство в Украине, а еще раньше в Грузии, Молдове и в других «горячих точках» постсоветского мира. В том числе, конечно, и в самой России. Начнется очередная перестройка. Она, несомненно, окажется многократно тяжелей первой: доверие мира утрачено надолго, если не навсегда, никто на слово больше не поверит, денег взаймы не даст и технологиями не поделится. А тут еще восстановление Украины, будь она неладна, финансировать придется. Неприятно и хлопотно, не каждый справится.

    Легче всех приспособятся к новым условиям циничные пропагандоны из зомбоящика: все они мигом обернутся убежденными демократами и борцами с режимом. Дело, как говорится, житейское: бизнес, ничего личного. Куда сложнее, боюсь, придется десяткам миллионов моих соотечественников не только по приказу сверху, но и по зову сердца ставших энтузиастами и восторженными участниками нынешней военной истерии. Смогут ли они преодолеть морок наших дней? От этого и ни от чего другого будет зависеть будущее новой постпутинской России.

    Джерело: блог Георгія Кунадзе

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Любка
    Андрій Любка

    Український письменник

    Віталій Кулик
    Віталій Кулик

    Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

    Дмитро Снєгирьов
    Дмитро Снєгирьов

    Співголова громадської ініціативи «Права справа»

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    Віталій Шапран
    Віталій Шапран

    економічний експерт

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія: назад в майбутнє