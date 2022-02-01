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    Ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам

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    На думку дипломата,&nbsp;Україна &ndash; це місце, &laquo;в яке Росія не мала б лізти&raquo; - Ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам
    На думку дипломата, Україна – це місце, «в яке Росія не мала б лізти»
    фото: скріншот з відео

    «Співвідношення сил вже не є таким однобічним, як у 2014 році»

    Попри те, що загроза повномасштабного російського вторгнення є цілком реальною, та, можливо, навіть більш серйозною, ніж у 2014 році, співвідношення сил та можливостей РФ та України наразі не є таким однобічним, як у 2014 році. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» висловив ексзаступник генерального секретаря НАТО, колишній посол США в Російській Федерації Александр Вершбоу.

    На думку дипломата, росіяни добре розуміють, що захоплення України в жодному разі не буде для них легким.

    «Україна дуже швидко після російської агресії показала, що вона може битися. І зараз в Україні є дуже професійні збройні сили, а також неабияка здатність до ведення партизанської війни, якщо Росія завдасть удару. Отже, я насправді гадаю, що Україна – це місце, в яке Росія не мала б лізти. Крім того, мають бачити, скільки вони можуть досягти залякуванням», – додав Александр Вершбоу.

    Дипломат додав, що загроза путіна європейським країнам та Україні зокрема є певним фактором зближення країн заходу заради «спільної оборони».

    Раніше повідомлялося, що за даними Радбезу ООН, Росія хоче мати 30 тис. військових на білорусько-українському кордоні.

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    Теги: Росія НАТО війна Україна
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    Ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам