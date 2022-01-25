МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України

Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав

Наразі чотири країни повідомили про евакуацію частини співробітників посольств

Наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Про це йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства щодо функціонування іноземних дипломатичних представництв у нашій країні.

«Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку», – зазначено в коментарі.

Як наголосили у МЗС, важливо, що такої позиції дотримуються й ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією Російської Федерації.

Українське МЗС подякувало міжнародним партнерам, «які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною».

Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, зазначили у відомстві.

Сьогодні стало відомо, що Канада закликає своїх громадян виїхати з України. Водночас про евакуацію працівників посольства наразі не йдеться.

Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.

Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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