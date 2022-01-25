МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України
Наразі чотири країни повідомили про евакуацію частини співробітників посольств
Наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Про це йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства щодо функціонування іноземних дипломатичних представництв у нашій країні.
«Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку», – зазначено в коментарі.
Як наголосили у МЗС, важливо, що такої позиції дотримуються й ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією Російської Федерації.
Українське МЗС подякувало міжнародним партнерам, «які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною».
Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, зазначили у відомстві.
Сьогодні стало відомо, що Канада закликає своїх громадян виїхати з України. Водночас про евакуацію працівників посольства наразі не йдеться.
Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.
Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.
Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.
Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.
Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.
МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.