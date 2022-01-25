  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав - МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України
    Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав
    фото з відкритих джерел

    Наразі чотири країни повідомили про евакуацію частини співробітників посольств

    Наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія та Німеччина. Про це йдеться в коментарі українського зовнішньополітичного відомства щодо функціонування іноземних дипломатичних представництв у нашій країні.

    «Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку», – зазначено в коментарі.

    Як наголосили у МЗС, важливо, що такої позиції дотримуються й ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією Російської Федерації.

    Українське МЗС подякувало міжнародним партнерам, «які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною».

    Загалом на території України перебуває 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, зазначили у відомстві.

    Сьогодні стало відомо, що Канада закликає своїх громадян виїхати з України. Водночас про евакуацію працівників посольства наразі не йдеться.

    Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.

    Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

    Читайте також:
    Теги: МЗС ЄС Росія ОБСЄ США Німеччина НАТО Австралія ООН війна Чехія агресія посольство Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МЗС назвав країни, які евакуюють дипломатів з України