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    Думки вголос

    Напад на Мустафу Найєма: зловмисникам все одно доведеться відповісти за свої дії

    Саітов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 р.н. буде оголошений поліцією в міжнародний розшук через Інтерпол
    Мовою оригіналу Могли ли правоохранители успеть задержать 4-го подозреваемого в нападении и избиении народного депутата Мустафы Наема, того что улетел в Баку? Да, могли, если бы: 1. Подозреваемый, в момент избиения Мустафы Наема, не имел представления о личности и статусе жертвы. 2. Полиции сразу после прибытия на место происшествия стали бы
    • Антон Геращенко

      Народний депутат, радник міністра внутрішніх справ

    • Сьогодні, 16:04
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    <span>Мустафа Найєм у &laquo;швидкій&raquo; після конфлікту у Києві</span>
    Мустафа Найєм у «швидкій» після конфлікту у Києві

    Саітов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 р.н. буде оголошений поліцією в міжнародний розшук через Інтерпол

    Мовою оригіналу

    Могли ли правоохранители успеть задержать 4-го подозреваемого в нападении и избиении народного депутата Мустафы Наема, того что улетел в Баку?

    Да, могли, если бы:

    1. Подозреваемый, в момент избиения Мустафы Наема, не имел представления о личности и статусе жертвы.

    2. Полиции сразу после прибытия на место происшествия стали бы известны имена всех участников нападения, а не только номера их машин.

    К сожалению, есть основания полагать, что в первом случае, нападавший все таки понял на кого он поднял руку.

    Хронология событий такова:

    Примерно в 17:20-17:23 началась словесная перепалка по поводу нарушений ПДД автомобилем «Мерседес», переросшая в драку и избиение Мустафы Наема.

    В 17:27 поступил звонок в дежурную часть полиции, о том, что в районе Бессарабки происходит драка.

    Около 18:00, по имеющейся у меня информации, четвёртый участник избиения - Саитов Магомед Абубакарович, 1989 г.р., купил себе через Интернет билет на рейс «Киев-Баку» на 21:00.

    В 19:40 он прошёл пограничный контроль и в 21:00 самолёт взлетел и взял курс на Баку.

    Очевидно, что решение купить билет на самолёт через 15-20 минут после нападения на Мустафу, не могло быть простым совпадением. Я в такие совпадения не верю.

    Очевидно, что нападавший узнал, что это Мустафа Наем, что он известный народный депутат и понял что его избиение не сойдёт просто так ему с рук.

    Что дальше?

    Дальше, Саитов Магомет Абубакарович, 26.05.1989 г.р. будет объявлен полицией в международный розыск через Интерпол.

    У него есть выбор - или всю жизнь жить в странах, которые его не выдадут Украине и никогда не посещать США, ЕС и другие цивилизованные страны.

    Или сдаться властям Украины, попросить прощения и примириться с потерпевшим Мустафой Наемом, компенсировать ему моральный и материальный ущерб и, в таком случае, получить в приговоре суда минимальное наказание при согласии потерпевшего.

    Безнаказанным он в любом случае не останется. Он уже начал себя наказывать сам, потому что как последний трус сбежал в Баку, как только узнал, что избил не обычного человека, а Мустафу Наема. Разве так поступают настоящие мужчины?

    Что касается заявлений и предположений, высказываемый в социальных сетях, в том числе самим потерпевшим, о том, что дело будут пытаться «заминать» или «порешать», то эта информация не соответствует действительности.

    В аналогичных резонансных ДТП позиция Министра МВД Арсен Аваков, Главы Национальной Полиции Сергей Князев и моя всегда была принципиальной.

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    Возьмём, к примеру, случай с олигархом Петром Дыминским, который обосновано подозреваевается в совершении ДТП со смертельным исходом.

    Понимая, что отвественности не избежать и «порешать» не получается, он уже 8 месяцев скрывается за рубежом и находится в розыске. Рано или поздно он будет задержан и экстрадирован в Украину.

    Что касается тех троих участников нападения на Мустафу, которые были задержаны в тот же вечер, благодаря профессиональным и быстрым действиям бдительных патрульных полицейских, то они задержаны и находятся в ожидании решения суда по мере пресечения.

    Им инкриминируется ч.2 ст. 296 ККУ «Хулиганство» и ч.1 ст. 122 ККУ «Нанесение телесных повреждений средней тяжести».

    Их ждёт суд и приговор.

    Поэтому, никто ничего не «порешает» и никто ни с кем договариваться не будет.

    Кроме возможности самого потерпевшего Мустафы Наема, простить тех кто на него напал, получить компенсацию морального и материального ущерба и в таком случае суд, учитывая позицию потерпевшего, может применить к подозреваемым минимально возможное наказание.

    Но это уже вопросы не правоохранителей, а подозреваемых и потерпевшего.

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Мустафа Найєм суд Арсен Аваков напад скандал поліція
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