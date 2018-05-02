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    У поліції розповіли, скільки камер стежать за киянами на вулицях

    Завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже «сотні злочинів», заявили в поліції
    На сьогодні у Києві вже встановили близько 7 тисяч камер відеоспостереження, з яких 2 тисячі — «розумні камери». Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко. «Їхня кількість постійно росте — взагалі
    • Сьогодні, 14:22
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    Завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже «сотні злочинів», заявили в поліції

    На сьогодні у Києві вже встановили близько 7 тисяч камер відеоспостереження, з яких 2 тисячі — «розумні камери». Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.

    «Їхня кількість постійно росте — взагалі на сьогоднішній день вже майже 7 тисяч камер встановлено, серед яких 2 тисячі — це «розумні камери». Щодо подальшого встановлення — цим займається місто. Ми співпрацюємо, надаємо інформацію, де їх доцільно встановлювати, навіть на якій висоті та під яким кутом», — розповів він в інтерв’ю УНН.

    Крищенко запевнив, що завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже «сотні злочинів».

    Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація обладнала входи в метро камерами відеоспостереження з функцією розпізнавання облич. 

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    Київ Андрій Крищенко поліція
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