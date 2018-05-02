У поліції розповіли, скільки камер стежать за киянами на вулицях

Завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже «сотні злочинів», заявили в поліції

На сьогодні у Києві вже встановили близько 7 тисяч камер відеоспостереження, з яких 2 тисячі — «розумні камери». Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко. «Їхня кількість постійно росте — взагалі



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Завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже «сотні злочинів», заявили в поліції

На сьогодні у Києві вже встановили близько 7 тисяч камер відеоспостереження, з яких 2 тисячі — «розумні камери». Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко.

«Їхня кількість постійно росте — взагалі на сьогоднішній день вже майже 7 тисяч камер встановлено, серед яких 2 тисячі — це «розумні камери». Щодо подальшого встановлення — цим займається місто. Ми співпрацюємо, надаємо інформацію, де їх доцільно встановлювати, навіть на якій висоті та під яким кутом», — розповів він в інтерв’ю УНН.

Крищенко запевнив, що завдяки камерам відеоспостерження вдалося розкрити вже «сотні злочинів».

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація обладнала входи в метро камерами відеоспостереження з функцією розпізнавання облич.