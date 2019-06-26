Сумне у Вас майбутнє, Володимире Олександровичу

Семен Глузман Правозахисник, президент Асоціації психіатрів України

Семен Глузман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отже, наше недалеке майбутнє починає проявлятися

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Администрация Президента подала для рассмотрения в Кабмин несколько кандидатур в должности губернаторов. Без предварительного конкурса, без какого-либо публичного обсуждения.

Особенную горечь вызвала у меня одесская кандидатура. Андрей Андрейчиков… Как сообщили мне мои одесские друзья, очень известные и уважаемые одесситы, прежде они такого человека не знали. Скромный, вероятно?

Не за что было его знать. Никогда не занимался ни гражданской деятельностью, ни государственным управлением. Сейчас – директор двух предприятий. Фирма «Балкер» - занимается сбором металлолома и экспортом металлов. Его партнер по «Балкеру» - бывший помощник депутата от Партии Регионов. Второе предприятие Андрейчикова – «Мисливець 2007. Его руководитель, господин Кушнир – по совместительству глава печально известной партии «Родина» Игоря Маркова.

Печальное у Вас будущее, Владимир Александрович. И у нас, избравших Вас. Позволю себе и такое: гоните из своей команды резвых гешефтмахеров, прикрывающихся юридическими дипломами.

Джерело: блог Семена Глузмана

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