До Верховної Ради балотуються восьмеро Зеленських



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«Це не клони, це реальні люди. Це не люди, які змінювали своє прізвище», - розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук про кандидатів з прізвищем Зеленський

Центральна виборча комісія зареєструвала вісім людей з прізвищем Зеленський кандидатами в депутати на вибори до Верховної Ради.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу.

«Я спеціально попросила, щоб мені саме на це прізвище (Зеленський – ред.) підібрали інформацію, тому що певною мірою розуміла, що щось таке може бути. Вісім кандидатів з прізвищем Зеленський, з іншими вже іменами, по-батькові, і все воно відрізняється. Абсолютно різні округи», - повідомила голова ЦВК.

«Це не клони, це реальні люди. Це не люди, які змінювали своє прізвище», - підкреслила Сліпачук.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

Джерело: УНН