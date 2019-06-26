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    До Верховної Ради балотуються восьмеро Зеленських

    • Розсилка
    До Верховної Ради балотуються восьмеро Зеленських

    «Це не клони, це реальні люди. Це не люди, які змінювали своє прізвище», - розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук про кандидатів з прізвищем Зеленський

    Центральна виборча комісія зареєструвала вісім людей з прізвищем Зеленський кандидатами в депутати на вибори до Верховної Ради.

    Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу.

    «Я спеціально попросила, щоб мені саме на це прізвище (Зеленський – ред.) підібрали інформацію, тому що певною мірою розуміла, що щось таке може бути. Вісім кандидатів з прізвищем Зеленський, з іншими вже іменами, по-батькові, і все воно відрізняється. Абсолютно різні округи», - повідомила голова ЦВК.

    «Це не клони, це реальні люди. Це не люди, які змінювали своє прізвище», - підкреслила Сліпачук.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

    Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

    Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.

    Джерело: УНН

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