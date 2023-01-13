Путін все ще чекає, коли українці перегризуться між собою

Сьогодні Службу безпеки України підтримують 63% українців

Одна зі стратегій Росії у цій війні – працювати на розкол України. Путін все ще чекає, коли українці у паніці почнуть гризти одне одному горло через відключення світла та обстріли. Натомість – все відбується із точністю до навпаки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні КМІС опублікував цікаві дані соцопитування. І їх результати невтішні для Кремля – в Україні зріс рівень підтримки військових та силовиків. Найбільша довіра, зрозуміло, у ЗСУ – їм довіряє 96% українців. Наступна – Служба безпеки України, яка останнім часом при Малюку показує солідні результати. Тому не дивно, що довіра до неї зросла більш ніж вдвічі. Сьогодні СБУ підтримують 63% українців.

І це, насправді, дуже символічний момент. Бо із ЗСУ якраз все зрозуміло. А коли за весь період Незалежності України було таке, щоб СБУ мала такий рівень підтримки? Здається, це вперше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підрив Кримського мосту, атака на російські кораблі у Севастопольській бухті, «служба Божа» в приходах УПЦ (МП), ліквідації зрадників на окупованих територіях – доволі чіткі сигнали того, що наша спецслужба рухається шляхом Ізраїлю і переймає його досвід. І тут не бачу альтернатив – для захисту України потрібен свій український Моссад. Це очевидно усім. Чим швидше ми наближатимемось до перемоги, тим більше зростатиме підтримка силовиків. Так що – привіт Путіну в його бункер.