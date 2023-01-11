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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Мертві хапають живих. Про що говорить свіжа російська соціологія

glavcom.ua
Щодо Жириновського можна сказати, що він помер, але справа його живе
фото з відкритих джерел

Кілька слів про необхідність покарання всього російського суспільства

Щойно Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив підсумки опитування про головних персон 2022 року.

Отже в номінації політики року перша п'ятірка виглядає так: Путін (55%), прем'єр-міністр Мішустін (21%), міністр закордонних справ Лавров (13%), міністр оборони Шойгу (10%) і... померлий у квітні Жириновський (5%).

Прикметно, що від часу першого такого опитування в 2006 році і донині перше місце незмінно займає Путін.

Прикметно і те, що серед фаворитів росіян залишається небіжчик Жириновський. Не знаю, як з міфом про вічно живого Леніна, а от щодо Жириновського можна сказати, що він помер, але справа його живе.

Та найважливіше те, що вся перша п'ятірка на чолі з Путіним – воєнні злочинці.

Хтось іще має сумніви стосовно колективної відповідальності і необхідності покарання всього російського суспільства? Адже це їхній вибір.

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Теги: росіяни Сергій Шойгу Сергій Лавров путін Володимир Жириновський міністр

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