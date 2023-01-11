Мертві хапають живих. Про що говорить свіжа російська соціологія

Щодо Жириновського можна сказати, що він помер, але справа його живе

Кілька слів про необхідність покарання всього російського суспільства

Щойно Всеросійський центр вивчення громадської думки оприлюднив підсумки опитування про головних персон 2022 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Отже в номінації політики року перша п'ятірка виглядає так: Путін (55%), прем'єр-міністр Мішустін (21%), міністр закордонних справ Лавров (13%), міністр оборони Шойгу (10%) і... померлий у квітні Жириновський (5%).

Прикметно, що від часу першого такого опитування в 2006 році і донині перше місце незмінно займає Путін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прикметно і те, що серед фаворитів росіян залишається небіжчик Жириновський. Не знаю, як з міфом про вічно живого Леніна, а от щодо Жириновського можна сказати, що він помер, але справа його живе.

Та найважливіше те, що вся перша п'ятірка на чолі з Путіним – воєнні злочинці.

Хтось іще має сумніви стосовно колективної відповідальності і необхідності покарання всього російського суспільства? Адже це їхній вибір.