У мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна

Марія Воронцова та Катерина Тихонова у 2021 році заробили 15,3 млн рублів

Старша дочка президента Володимира Путіна Марія Воронцова у 2021 році заробила 9,6 мільйона рублів, молодша Катерина Тихонова – 5,7 мільйона. Про це повідомив телеграм-канал «Можемо пояснити», у розпорядженні якого потрапили їхні податкові декларації. Видання стверджує, що верифікувало ці документи за допомогою джерела у Пенсійному фонді.

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Отже, за інформацією видання, Воронцова всі свої гроші офіційно заробляє у «Новій медичній компанії», яка спеціалізується на проектах ядерної медицини і де сама дочка Путіна є одним із п'яти співзасновників.

Тоді як Тихонова отримує зарплату у двох місцях – фонді «Національний інтелектуальний розвиток», директором якого вона є з 2012 року (фонд працює під брендом «Іннопрактика») та МДУ імені Ломоносова. Доходи Тихонової від діяльності в «Іннопрактиці» за 2021 рік становили 3,17 мільйона рублів, у МДУ – 2,45 мільйона. Видання зазначає, що зазначає, що зарплата Тихонової трохи нижча за доходи проректорського складу МДУ.

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Телеграм-канал пише, що виручка «Іннопрактики» у 2021 році склала 810 мільйонів рублів, незважаючи на те, що фонд за цей період не отримував жодних держзамовлень. «Нова медична компанія» також офіційно не бере участі в підрядах і не повідомляє великих контрактів.

Дохід Володимира Путіна у 2021 році, відповідно до його офіційної декларації, становив 9,99 мільйона рублів.

Нагадаємо, в Росії збільшили виплати найбіднішій частині населення. Російські військові також отримають одноразову виплату. Але попри все, це не врятує російський народ від загального зубожіння та падіння доходів, пише Bloomberg. За інформацією видання, російський диктатор Володимир Путін винагороджує найбідніші верстви населення, розширюючи виплати сім'ям. Солдати, які воюють в Україні, також отримують одноразову виплату на суму понад рік середнього прожиткового мінімуму в Росії. Зараз Росія виділяє близько двох третин свого бюджету на оборонні, безпекові та соціальні програми.

До слова, сьогодні, 13 січня, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно у громадян РФ, які виїхали за кордон і відзначилися образливими заявами на адресу Росії та її військовослужбовців. Депутат держави-терористки переконаний, що «ті, хто виїхав... живуть безбідно завдяки Росії».

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Згодом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував заяву Володіна і наголосив, що кожен, хто виїхав з Росії, залишається її громадянином, і за них «потрібно боротися».