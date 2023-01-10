Міфи Кремля. «Возз'єднання» України з Росією

Допомагаючи сьогодні Україні, міжнародні партнери оплачують страховку, убезпечуючи себе від відродження монстра

10 січня 1954 року головна газета СРСР «Правда» надрукувала «Тези ЦК КПРС до 300-річчя возз'єднання України з Росією.

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Російська влада в усі часи послуговувалася не історією, а міфами, які, наче силос худобі, згодовувала населенню.

На тлі масових репресій 1937 року у влади СРСР виникла ідея відзначити 100-річчя загибелі Пушкіна. Поет, якого ще недавно скидали з «корабля сучасності», офіційно - з благословення самого Сталіна - був проголошений найпершим поетом Росії, а отже найпершим і для «дикого тунгуса», і для «друга степів калмика» - для всіх.

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На завершальній стадії відчайдушного опору УПА (і це вже після смерті Сталіна, коли до влади прийшли його спадкоємці, які згодом назвуть масовий терор «перегинами» культу особи) Кремль, наче фокусник з рукава, витягнув міф про 300-річчя «возз'єднання» України з Росією.

Те, що 1654 року країни з назвою Росія не існувало, Кремль не бентежило. Як і те, що возз'єднатися може лише те, що колись утворювало одну спільність, а потім розділилося: Україна ж і Московщина ніколи однією спільністю не були.

В основу тез ЦК КПРС була покладена облудна концепція російського історика Владіміра Мавродіна, автора міфу про єдину давньоруську народність на теренах Київської Русі, ідеї якого він розвинув у працях (подаю мовою оригіналу) «Образование русского национального государства»(1939, 1941),»Образование древнерусского государства»(1945), «Образование единого русского государства»(1951). Мавродін, зокрема, стверджував: «...можна вважати встановленим, що за часів Київської держави східнослов'янський світ склався в єдиний російський народ, або, конкретизуючи, в єдину російську народність».

Варто зазначити, що спочатку концепція Мавродіна була розкритикована самими ж російськими істориками, зокрема, в ході дискусії в Інституті історії СРСР.

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Однак, влада поклала край усім дискусіям, бо її влаштовував саме такий - нехай навіть псевдонауковий - підхід, що «обгрунтовував» претензії на Україну. Ціна питання: без України імперія неможлива. Це розуміли і царі, і комуністичні правителі, і їхні нинішні спадкоємці.

На тези ЦК КПРС орієнтується і сьогоднішня російська влада: посилання на спільне минуле завжди використовувалося Кремлем і московською церквою з метою фальсифікування й прикрашання власної історії та спотворення історії України, відмови українському народові в окремішності й позбавленні перспектив такої окремішності в майбутньому.

Спростовуючи сучасні московські фейки, маємо розуміти їхню генезу й очищати свідомість від давніх нашарувань.

А ще маємо не втомлюватися пояснювати зарубіжним партнерам, що, допомагаючи сьогодні Україні, вони оплачують страховку, убезпечуючи себе від відродження монстра.