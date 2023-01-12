Путін вже боїться власної армії

Найбільше у кадрових перетасовках в армії країни-агресора зацікавлений власник «Вагнера»

Путін, намагаючись уникнути загрози військового перевороту в Росії, генералітет неохоче стає заручником його військової авантюри та «цапом-відбувайлом», зробив низку перетасовок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Для початку Путін, спираючись на свого «добермана» Пригожина, розгорнув потужну критику та дискредитацію міністра оборони Шойгу та начальника генерального штабу Герасимова, які обіцяли російський бліц-криг та швидку перемогу над Україною. А тепер йому вдалося майже безболісно розбити цей тандем Шойгу і Герасимова. Путін не може так відразу позбутися Герасимова. Тому своїм рішенням Путін заслав начальника генерального штабу на фронт замість Суровікіна, який залишається заступником командувача.

Схоже, що найбільше у цих перетасовках зацікавлений власник «Вагнера» – армії найманців та зеків, який не приховує своїх планів на міністерство оборони Росії. Пригожин відкрито показує свою перевагу над російською армією і доводить Путіну, що тільки він може досягти перелому у війні та перемоги на фронті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щоправда, військова історія ще не знає серйозних прикладів, коли іррегулярні війська та приватні армії, що складаються з найманців та зеків, вигравали війни замість регулярної професійної армії.

Але тепер Путіну, позбавившись Герасимова, терміново треба шукати йому заміну в Москві і нову кандидатуру на місце Шойгу, бо не можна одночасно командувати генштабом величезної російської армії і успішно боротися на фронті, так не буває. Проблема Путіна в тому, що йому потрібно знайти такого генерала, який би не зрадив його у скрутну хвилину і тим більше не очолив військовий переворот, як це часто буває.