Путін вже боїться власної армії
Найбільше у кадрових перетасовках в армії країни-агресора зацікавлений власник «Вагнера»
Путін, намагаючись уникнути загрози військового перевороту в Росії, генералітет неохоче стає заручником його військової авантюри та «цапом-відбувайлом», зробив низку перетасовок.
Для початку Путін, спираючись на свого «добермана» Пригожина, розгорнув потужну критику та дискредитацію міністра оборони Шойгу та начальника генерального штабу Герасимова, які обіцяли російський бліц-криг та швидку перемогу над Україною. А тепер йому вдалося майже безболісно розбити цей тандем Шойгу і Герасимова. Путін не може так відразу позбутися Герасимова. Тому своїм рішенням Путін заслав начальника генерального штабу на фронт замість Суровікіна, який залишається заступником командувача.
Схоже, що найбільше у цих перетасовках зацікавлений власник «Вагнера» – армії найманців та зеків, який не приховує своїх планів на міністерство оборони Росії. Пригожин відкрито показує свою перевагу над російською армією і доводить Путіну, що тільки він може досягти перелому у війні та перемоги на фронті.
Щоправда, військова історія ще не знає серйозних прикладів, коли іррегулярні війська та приватні армії, що складаються з найманців та зеків, вигравали війни замість регулярної професійної армії.
Але тепер Путіну, позбавившись Герасимова, терміново треба шукати йому заміну в Москві і нову кандидатуру на місце Шойгу, бо не можна одночасно командувати генштабом величезної російської армії і успішно боротися на фронті, так не буває. Проблема Путіна в тому, що йому потрібно знайти такого генерала, який би не зрадив його у скрутну хвилину і тим більше не очолив військовий переворот, як це часто буває.
Коментарі — 0