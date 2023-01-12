Головна Думки вголос Віктор Небоженко
search button user button menu button
Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Путін вже боїться власної армії

glavcom.ua
«Російському диктатору терміново треба шукати нову кандидатуру на місце Шойгу»
фото з відкритих джерел

Найбільше у кадрових перетасовках в армії країни-агресора зацікавлений власник «Вагнера»

Путін, намагаючись уникнути загрози військового перевороту в Росії, генералітет неохоче стає заручником його військової авантюри та «цапом-відбувайлом», зробив низку перетасовок.

Для початку Путін, спираючись на свого «добермана» Пригожина, розгорнув потужну критику та дискредитацію міністра оборони Шойгу та начальника генерального штабу Герасимова, які обіцяли російський бліц-криг та швидку перемогу над Україною. А тепер йому вдалося майже безболісно розбити цей тандем Шойгу і Герасимова. Путін не може так відразу позбутися Герасимова. Тому своїм рішенням Путін заслав начальника генерального штабу на фронт замість Суровікіна, який залишається заступником командувача.

Схоже, що найбільше у цих перетасовках зацікавлений власник «Вагнера» – армії найманців та зеків, який не приховує своїх планів на міністерство оборони Росії. Пригожин відкрито показує свою перевагу над російською армією і доводить Путіну, що тільки він може досягти перелому у війні та перемоги на фронті.

Щоправда, військова історія ще не знає серйозних прикладів, коли іррегулярні війська та приватні армії, що складаються з найманців та зеків, вигравали війни замість регулярної професійної армії.

Але тепер Путіну, позбавившись Герасимова, терміново треба шукати йому заміну в Москві і нову кандидатуру на місце Шойгу, бо не можна одночасно командувати генштабом величезної російської армії і успішно боротися на фронті, так не буває. Проблема Путіна в тому, що йому потрібно знайти такого генерала, який би не зрадив його у скрутну хвилину і тим більше не очолив військовий переворот, як це часто буває.

Читайте також: Улюблений генерал президента. І це не Залужний
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переворот фронт путінський режим війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Міністерстві оборони вважають, що призначення Герасимова – важливий сигнал
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
Сьогодні, 09:23
У жовтні Путін призначив Суровікіна командувачем військами в Україні. У січні понизив його в посаді
Чому Путін понизив Суровікіна: список найбільших провалів та скандалів
Вчора, 23:31
Медведчука Росія обміняла на 200 українських військових
Соратника Путіна злякало питання про Медведчука
Вчора, 15:32

Віктор Небоженко

Путін вже боїться власної армії
Путін вже боїться власної армії
Путін знайшов цапа-відбувайла для ганебного перемир'я з Україною
Путін знайшов цапа-відбувайла для ганебного перемир'я з Україною
Вашингтонський успіх України і Зеленського
Вашингтонський успіх України і Зеленського
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...
Путін або Росія – ось в чому питання
Путін або Росія – ось в чому питання
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці
Лукашенко перебуває у страшній розтяжці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
22K
Я залишаюсь вірним УПЦ (МП). Боксер Усик зробив заяву
11K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
9261
12 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
8444
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6773
Росія влаштувала істерику через юрту незламності у Бучі. Казахстан відповів

Новини

Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Сьогодні, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
Вчора, 18:29
ЗСУ ударили по позиціях російських ракетних військ – Генштаб
Вчора, 06:53
Порошенко в ефірі Sky News пояснив, для чого Україні потрібні британські танки
10 сiчня, 19:13
Долітались: російські літаки все частіше потрапляють в аварії та ламаються
10 сiчня, 19:01

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту