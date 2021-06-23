У Лукашенка класичний симптом радянської геронтократії

У СРСР лідери також відчували любов до довгих і малозрозумілих словосполучень

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Лукашенко в честь «22 июня» возлагал венки в Брестской крепости и нес пургу – тоже повышенной крепости:

«Вчера Евросоюз ввел экономические санкции против наших людей и предприятий. Ночью, 22 июня. ...Вы нас не душить должны, ВЫ НАС НА РУКАХ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ: поляки, немцы, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Если бы немцы тогда взяли вверх, то вы бы вместе с нами и всем советским народом ходили бы рабами. ...Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще.

...Эти ачумелые – вот там, рядом [в ЕС] – ждут от нас помощи. ...Сегодня они взвыли: «Ах, белорусы их не защищают!». Так и хочется спросить: вы чо там, ачумели вообше? Вы [ЕС и США] против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде?!».

Красивые слова – «гибридная война». Главное, непонятные. Бацьке понравилось. Теперь, наверное, будет постоянно их вставлять в свои речи.

Классический симптом совковой геронтократии: там тоже лидеры испытывали любовь к длинным и малопонятным словосочетаниям: «...и электрификация всей страны!». («Сиськи-масиськи сосиськи сраны...» – это вообще бородатая классика, притом тоже прямая цитата из позднего Брежнева, а не анекдот).

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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