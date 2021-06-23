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    Думки вголос

    У Лукашенка класичний симптом радянської геронтократії

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    У Лукашенка класичний симптом радянської геронтократії

    У СРСР лідери також відчували любов до довгих і малозрозумілих словосполучень

    Мовою оригіналу

    Лукашенко в честь «22 июня» возлагал венки в Брестской крепости и нес пургу – тоже повышенной крепости:

    «Вчера Евросоюз ввел экономические санкции против наших людей и предприятий. Ночью, 22 июня. ...Вы нас не душить должны, ВЫ НАС НА РУКАХ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ: поляки, немцы, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Если бы немцы тогда взяли вверх, то вы бы вместе с нами и всем советским народом ходили бы рабами. ...Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Мир одурел вообще.

    ...Эти ачумелые – вот там, рядом [в ЕС] – ждут от нас помощи. ...Сегодня они взвыли: «Ах, белорусы их не защищают!». Так и хочется спросить: вы чо там, ачумели вообше? Вы [ЕС и США] против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали, как и прежде?!».

    Красивые слова «гибридная война». Главное, непонятные. Бацьке понравилось. Теперь, наверное, будет постоянно их вставлять в свои речи.

    Классический симптом совковой геронтократии: там тоже лидеры испытывали любовь к длинным и малопонятным словосочетаниям: «...и электрификация всей страны!». («Сиськи-масиськи сосиськи сраны...» это вообще бородатая классика, притом тоже прямая цитата из позднего Брежнева, а не анекдот).

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь санкції Олександр Лукашенко СРСР
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    У Лукашенка класичний симптом радянської геронтократії