Семенченко назвав тих, хто його замовив

«Виходить доручення КДБ Білорусі й різко нас ліквідовують»

Засновник й перший командир добровольчого батальйону «Донбас», колишній народний депутат України Семен Семенченко стверджує, що за організованим щодо його кримінальним переслідуванням з боку українського слідства і прокуратури стоїть зацікавленість спецслужб білоруського правителя Олександра Лукашенка. Про це він сказав на судовому засіданні, що відбулося учора, 22 червня 2021 року.

Відповідні слова Семенченка є у відеосюжеті новинного каналу «Еспресо».

«Виходить доручення КДБ Білорусі й різко нас ліквідовують», – заявив він.

При цьому Семен Семенченко наголосив, що той розмах нібито кримінальної діяльності, який йому наразі приписується, був би просто неможливим, якби це відповідало дійсності.

«Не буває організації подібного масштабу, який нам приписують, яка існує три роки в країні під час війни, й про яку чомусь нічого не відомо», – наголосив Семенченко.

Прокуратура натомість сприймає подібні твердження підозрюваного як перекручення.

«Жодного слова в повідомленні про підозру Семенченку немає того, що стосувалося б будь-яких його дій на території Республіки Білорусь або пов'язаних з Республікою Білорусь, або з громадянами Республіки Білорусь. Тому це маніпуляція для того щоб розбити свою відповідальність і відвести суд від того, в чому в дійсності підозрюється вказана особа», – сказав у цьому ж сюжеті прокурор Офісу генерального прокурора України Андрій Синюк.

Нагадаємо, Семенченко перебуває під вартою, суд відмовив йому в можливості виходу під заставу.

Семенченко перебуватиме під вартою ще щонайменше до 18 липня 2021 року включно.

22 червня Київський апеляційний суд лишив його під вартою.

Йому інкримінують вчинення злочинів за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 260, тобто створення приватної армії, а також за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

У цій справі він підозрюється в створенні ПВК нібито для вербування українців з бойовим досвідом до закордонних приватних військових компаній, а його компанія «Донбас Корп.» діяла під прикриттям охоронної фірми.

Семенченку оголосили підозру в організації терористичного акту. За даними слідства, він нібито причетний до обстрілу офісу телеканалу «112 Україна» з гранатомета.

Своєю чергою сам Семен Семенченко вважає свою справу відвертим політичним переслідуванням з боку команди Володимира Зеленського, ще й на догоду режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка, адже у Білорусі державна пропаганда стверджує, що Семенченко та його люди начебто готували «бойовиків» для повалення «законної» влади в республіці та збиралися озброювати цих осіб.



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