Головна Новини
search button user button menu button

Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Олександр Казік став дворазовим паралімпійським чемпіоном
фото: IBU

Трійка вітчизняних паралімпійців зайняла весь подіум

Українець Олександр Казік виграв біатлонний спринт у класі спортсменів із порушенням зору на Паралімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Переможець подолав дистанцію за 17:37,7 хвилини. На дистанції Казік не припустився жодного промаху. Він випередив конкурентів на понад хвилину.

Другим став український біатлоніст Ярослав Решетинський. Третім на фініші був ще один українець – Анатолій Ковалевський. Вони теж закрили всі мішені на стрільбищі.

Для Казіка золота нагорода цьогорічної Паралімпіади – друга в кар'єрі. Чотири роки тому в Пекіні він здобув «золото» в гонці на 12,5 км. Загалом у колекції українця вже п'ять паралімпійських медалей.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, порушення зору)

  1. Олександр Казік (Україна) 17:37,7 (0+0)
  2. Ярослав Решетинський (Україна) +1:02,4 (0+0)
  3. Анатолій Ковалевський (Україна) +1:06,1 (0+0)

До слова, раніше біатлоніст Тарас Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.

Напередодні Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.

Читайте також:

Теги: біатлон паралімпійські ігри

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бушмакін є членом національної збірної РФ з веслування на байдарках і каное
Розвідка викрила 10 окупантів у паралімпійському спорті
4 березня, 10:59
Журова згадала про русофобію
Депутатка Думи влаштувала істерику через рішення польських каналів щодо трансляції Паралімпіади
Вчора, 10:06
Через санкції росіяни не отримали ексклюзивні смартфони
Росіяни на Паралімпіаді лишилися без ексклюзивних смартфонів: коментар організаторів Ігор
Вчора, 13:34
Паралімпіада-2026 пройде без представників Ірану
Іран відмовився від участі в Паралімпійських іграх
Вчора, 16:02
Парсонс заявив, що є багато країн, які набирають спортсменів зі збройних сил
Президент Паралімпійського комітету підтвердив, що ранені російські солдати зможуть змагатися на Паралімпіаді
Вчора, 18:18
Російським паралімпійцям в Італії не раді
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15

Новини

Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Сьогодні, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Сьогодні, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
Вчора, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Вчора, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Вчора, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Вчора, 20:41

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua