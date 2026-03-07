Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді

Трійка вітчизняних паралімпійців зайняла весь подіум

Українець Олександр Казік виграв біатлонний спринт у класі спортсменів із порушенням зору на Паралімпійських іграх 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Переможець подолав дистанцію за 17:37,7 хвилини. На дистанції Казік не припустився жодного промаху. Він випередив конкурентів на понад хвилину.

Другим став український біатлоніст Ярослав Решетинський. Третім на фініші був ще один українець – Анатолій Ковалевський. Вони теж закрили всі мішені на стрільбищі.

Для Казіка золота нагорода цьогорічної Паралімпіади – друга в кар'єрі. Чотири роки тому в Пекіні він здобув «золото» в гонці на 12,5 км. Загалом у колекції українця вже п'ять паралімпійських медалей.

Паралімпійські ігри. Біатлон, спринт (чоловіки, порушення зору)

Олександр Казік (Україна) 17:37,7 (0+0) Ярослав Решетинський (Україна) +1:02,4 (0+0) Анатолій Ковалевський (Україна) +1:06,1 (0+0)

До слова, раніше біатлоніст Тарас Радь приніс Україні перше «золото» Паралімпіади-2026. Він тріумфував у біатлонному спринті класу сидячи. Українець впевнено випередив двох представників Китаю.

Напередодні Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Делегації російських паралімпійців влаштували обструкцію в італійській Вероні. Натомість на синьо-жовтий стяг уболівальники відреагували тривалими оплесками.