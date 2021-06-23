Лукашенко обізвав голову МЗС Німеччини «спадкоємцем нацистів»

Гайко Маас виступає за нищівні для офіційного Мінська секторальні санкції

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко образився на підтримку Німеччиною впроваджених проти його режиму нових міжнародних санкцій. Про це він заявив у Бресті, передає БЕЛТА.

Під час свого виступу він вдався до прямих образ і принижень Німеччини та німецького народу.

«Від кого ми не очікували участі в цій колективній змові, так це від Німеччини.

Від тих, чиї пращури знищили у Великій Вітчизняній війні не тільки кожного третього білоруса, а й мільйони ненароджених дітей.

Але ж усі 80 років після 45–го минулого століття німці вешталися цілим світом, Європою, колишнім Радянським Союзом і каялися. Каялися, плакали, на колінах стояли, просили відкрити пам'ятники, поховати ще непохованих німців – фашистів, які прийшли на нашу землю.

Й ми були добрими і толерантними. Ті, хто мучилися, роз'ятрювали душу, відкрили свої серця і душі й поставилися по-людськи до них. І що?», – сказав Лукашенко ввечері 22 червня 2021 року.

Після цього він перейшов до особи нинішнього очільника німецької дипломатії Гайко Мааса, який, нагадаємо, виступає за нищівні секторальні санкції.

Фото: скрін-шот з YouTube

«Так і хочеться запитати автора цих рядків: пане Маас, ви хто? Німець, що вчора каявся, чи спадкоємець нацистів?

Ви хто? Дайте відповідь публічно», – звернувся Лукашенко до голови німецького МЗС.

Повна версія промови Лукашенка у Бресті

У цій же промові білоруський самопроголошений правитель закликав Євросоюз, аби там його «носили на руках», а не «душили» санкціями.

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