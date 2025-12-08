Головна Думки вголос Олексій Голобуцький
search button user button menu button
Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі Кароль Навроцький
фото: Karol Nawrocki/X

Така нерозбірливість може погано закінчитися для Польщі та інших країн Європи

Polsat News: Прем'єр Польщі Дональд Туск натякнув, що чинний президент країни Кароль Навроцький брав участь у політичному заході, який оплатили росіяни, що заробляють на ринку криптовалют.

5 грудня Туск розкритикував опозицію за відмову підтримати законопроєкт про регулювання криптовалют, якими користується РФ для політичного впливу. Туск зазначив, що кілька сотень суб'єктів, які працюють на ринку криптовалют, безпосередньо пов'язані з Росією і Білоруссю. Деякі з польських депутатів «отримали вигоду від спонсорства головної компанії на ринку криптовалют і організовували великі політичні заходи за гроші операторів цього ринку».

Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі фото 1

Причому Туск стверджує, що на ці заходи було запрошено «колишнього президента (Анджея Дуду), нинішнього президента (Кароля Навроцького), віцепрем'єра (Моравецького) та бозна-кого ще, але загалом саму верхівку». «Як це можливо, що за гроші компанії, яка була створена на злочинні гроші, а потім була врятована російськими грошима, російською мафією і російськими службами, люди з партії PiS розважалися або організовували своє публічне життя і заходи?»

***

Що ж, вкотре підтверджується, що гроші не пахнуть. А майже всі сумнівні розрахунки – принаймні, міжнародні – вже благополучно переведені в крипту.

Однак така нерозбірливість погано закінчиться для Польщі та інших країн Європи – як мінімум, ближчих до російських кордонів.

Якщо загравання з Путіним призведе до згоди на капітуляцію України, то Росія за лічені роки скрутить в баранячий ріг і Польщу, і Балтію, і інші країни, до яких дотягнеться. І найстрашніше, що це робитиметься руками українців (зі звичними російськими «заґрадзагонами» за спинами).

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Польща Кароль Навроцький росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувач СБС іронічно відреагував на оголошення росіянами його у міжнародний розшук
РФ оголосила Мадяра в міжнародний розшук. Він іронічно відреагував
Вчора, 20:26
Грозний Сіті у Чечні атакували дрони, 5 грудня 2025 року
Чечня атакована дронами: кадри влучання у «Грозний Сіті»
5 грудня, 08:37
Як ЄС та Україні перестати бути козирною картою у торговельних переговорах із США
Довга дорога до миру в Україні. «Таємна» козирна карта Трампа
2 грудня, 18:38
У Африці серія вибухів пошкодила танкер, що возив російську нафту
Біля берегів Африки вибухнув танкер Mersin, який заходив у порти РФ
1 грудня, 18:37
Леонська не виступить в Ейндховені: українські дипломати добилися скасування концерту
Українські дипломати домоглися скасування виступу піаністки з російським корінням у Нідерландах
26 листопада, 11:59
Морські безпілотники оснащені кулеметами та протитанковими керованими ракетами
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
23 листопада, 10:35
Супермаркет Сільпо після російської атаки по Харкову
Удар по Харкову, США ведуть переговори з РФ: головне за ніч
19 листопада, 05:46
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
18 листопада, 02:59
ЄС готує санкції проти росіян, причетних до смерті журналістки Рощиної
ЄС вводить санкції проти керівників СІЗО, де загинула журналістка Рощина
12 листопада, 15:21

Олексій Голобуцький

Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі
Гроші не пахнуть. За чий кошт гуляє президент Польщі
Партійне протистояння в США: маховик рушив назад, знов у бік демократів
Партійне протистояння в США: маховик рушив назад, знов у бік демократів
Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована
Естонія у фокусі Кремля: Нарва вже окупована
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
Як Трамп будує мир: угода, молитва, надія
Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі
Місцеві вибори у Грузії: чого чекати далі
«Росія ні на кого не нападатиме»: нова стара риторика Кремля
«Росія ні на кого не нападатиме»: нова стара риторика Кремля

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua