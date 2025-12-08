Така нерозбірливість може погано закінчитися для Польщі та інших країн Європи

Polsat News: Прем'єр Польщі Дональд Туск натякнув, що чинний президент країни Кароль Навроцький брав участь у політичному заході, який оплатили росіяни, що заробляють на ринку криптовалют.

5 грудня Туск розкритикував опозицію за відмову підтримати законопроєкт про регулювання криптовалют, якими користується РФ для політичного впливу. Туск зазначив, що кілька сотень суб'єктів, які працюють на ринку криптовалют, безпосередньо пов'язані з Росією і Білоруссю. Деякі з польських депутатів «отримали вигоду від спонсорства головної компанії на ринку криптовалют і організовували великі політичні заходи за гроші операторів цього ринку».

Причому Туск стверджує, що на ці заходи було запрошено «колишнього президента (Анджея Дуду), нинішнього президента (Кароля Навроцького), віцепрем'єра (Моравецького) та бозна-кого ще, але загалом саму верхівку». «Як це можливо, що за гроші компанії, яка була створена на злочинні гроші, а потім була врятована російськими грошима, російською мафією і російськими службами, люди з партії PiS розважалися або організовували своє публічне життя і заходи?»

***

Що ж, вкотре підтверджується, що гроші не пахнуть. А майже всі сумнівні розрахунки – принаймні, міжнародні – вже благополучно переведені в крипту.

Однак така нерозбірливість погано закінчиться для Польщі та інших країн Європи – як мінімум, ближчих до російських кордонів.

Якщо загравання з Путіним призведе до згоди на капітуляцію України, то Росія за лічені роки скрутить в баранячий ріг і Польщу, і Балтію, і інші країни, до яких дотягнеться. І найстрашніше, що це робитиметься руками українців (зі звичними російськими «заґрадзагонами» за спинами).