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    Меркель прибула до Білого дому на зустріч з Байденом (відео)

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    Меркель прибула до Білого дому на зустріч з Байденом (відео)

    Меркель і Байден проведуть переговори тет-а-тет, потім до них приєднаються американська і німецька делегації

    Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Білого дому у Вашингтоні для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив у Twitter журналіст Голосу Америки Михайло Комадовський.

    Меркель і Байден проведуть переговори тет-а-тет, потім до них приєднаються американська і німецька делегації. Після зустрічі канцлерка і президент США виступлять на пресконференції.

    Як повідомляє The Guardian, Байден назвав канцлерку чудовим другом, особистим другом і другом США.

    Очікується, що співрозмовники обговорять питання будівництва газопроводу Північний потік-2. Associated Press раніше повідомило, що офіційних заяв з теми Північного потоку-2 не очікується.

    Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

    До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.

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    Теги: США Джозеф Байден Ангела Меркель Twitter президент
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    Меркель прибула до Білого дому на зустріч з Байденом (відео)