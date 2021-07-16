Меркель прибула до Білого дому на зустріч з Байденом (відео)

Меркель і Байден проведуть переговори тет-а-тет, потім до них приєднаються американська і німецька делегації

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Білого дому у Вашингтоні для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Про це повідомив у Twitter журналіст Голосу Америки Михайло Комадовський.

Меркель і Байден проведуть переговори тет-а-тет, потім до них приєднаються американська і німецька делегації. Після зустрічі канцлерка і президент США виступлять на пресконференції.

Як повідомляє The Guardian, Байден назвав канцлерку чудовим другом, особистим другом і другом США.

Очікується, що співрозмовники обговорять питання будівництва газопроводу Північний потік-2. Associated Press раніше повідомило, що офіційних заяв з теми Північного потоку-2 не очікується.

Нагадаємо, у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.

До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.