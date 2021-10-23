ЗеКоманда загнала себе у пастку

ЗеКоманда благополучно за два роки пандемії загнала себе у виделку між гуманітарною і рейтинговою катастрофою

Варто вже остаточно визнати: боротьбу з пандемією ЗеКомандою епічно провалено. Влада не організувала масову пропаганду вакцинації, та й будь-яких протиепідемічних дій. Там, де мала з кожної праски лунати соціальна реклама, просвітницькі програми і пряма пропаганда, обходилось локальними ініціативами «хто в ліс, хто по дрова» і від вакцинаторів, і від антивакцинаторів.

Тобто, там, де треба пояснювати, – влади не було. Там, де виринав негатив (рівень смертності, проблеми з киснем, з ліжковим фондом абощо) – влада перекилада відповідальність на місцеву владу, на кого завгодно, тільки не на себе. Натомість ця ж влада голосно ще минулого року заявила, що «ковід в Україні переможено». А якщо перемогли – то про страшну ситуацію і проблеми вже якось невдобно казати потім.

Ясно, що за місяць всі регіони будуть в червоній зоні карантину (тим більше, вже з’явився ще один штам AY.4.2 – ще заразніший варіант дельти - на додаток до раніше виявлених мутацій дельта й лямбда). Але так само за місяць сильно просяде економіка – не з ковідних причин, а з енергетичних. Зростання ціни на газ і електрику, можливий блекаут чи «відключення за розкладом» однозначно негативно позначаться на всіх секторах економіки. І тут додасться знов масова захворюваність (і, ймовірно, більша смертність) на ковід.

І що тоді робити владі? З одного боку, запроваджувати і надалі жорсткі примусові заходи на кшталт обов’язкової вакцинації чи обмеження доступу невакцинованим до громадського простору і послуг – все це вдарить по рейтингу влади. Бо більшість однозначно не сприймає такого характеру взаємодії з державою. Тобто, жорсткий сценарій небажаний.

Але з іншого боку, ще за 2-3 місяці, після чергового піку пандемії, політичні опоненти пред’являть саме владі претензії щодо кількості померлих. І виборці до цих претензій приєднаються: як ви могли допустити таку кількість трупів?! І тоді рейтинги втримати не вдасться.

От і маємо виделку, спричинену крайньою некомпетентністю влади: або вона обирає гуманітарну катастрофу із захворюваністю і смертністю, зате не тисне на народ і на кілька місяців зберігає рейтинги – або обирає рейтингову катастрофу, якщо влаштовує антиковідний диктат в Україні.

І так зле, і так недобре. Але ЗеКоманда сама загнала себе в цю пастку.

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Джерело: блог Олексія Голобуцького

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