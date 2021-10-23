Ляшко побував інкогніто в лікарні у Львові і зробив емоційну заяву

«Перед тим, як критикувати медичну систему, бажано поспілкуватися з самими лікарями» – Ляшко

Ляшко стояв у черзі з людьми, які чекали, щоби передати хворим на коронавірус родичам продукти

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація від коронавірусу врятувала 21 жовтня життя щонайменше 200 громадянам. Про це йшлося в ефірі передачі Свобода Савіка Шустера 22 жовтня.

«І у цих 200 випадків міг бути кожен з нас, але ми сьогодні тут. Значить, наш свідомий вибір врятував нам життя – і це теж треба транслювати. Так, немає 100% захисту, але які ще кому цифри треба показати про те, що відбувається у реанімаціях?» – звернувся Ляшко.

Він пояснив, що не так давно таємно побував в одній з регіональних лікарень.

«Повірте, я в реанімаціях буваю досить часто. І нещодавно у Львові я також зайшов в реанімацію. Можна критикувати лікарів, які там не справляються, засоби масової інформації, які хотіли роздути скандал. Я приїхав до Львова інкогніто», – сказав міністр.

Глава МОЗ стояв у черзі з людьми, які чекали, щоби передати хворим на коронавірус родичам продукти.

«Я у них запитав: а хто з вас вакцинований? А хто лежить там вакцинований? І при тому, що я не говорив, що я – міністр. Після цього я побув в аптеці, а після цього через чорний вхід пройшов у реанімацію. Ну, адміністрація завела в реанімацію», – уточнив Ляшко.

Він пояснив, що перед тим, як критикувати медичну систему, бажано поспілкуватися з самими лікарями.

«У них опускаються руки від критики. І коли ми виходимо – ми повинні підтримати їх. Я спілкувався з ними: велика смертність, смерть у першу добу – коли привозять тяжких хворих. Коли медики беруть важкого хворого, не вакцинованого хворого, і пробують йому врятувати життя», – зазначив Ляшко.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 23229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 1777, медпрацівників – 438. Також за минулу добу госпіталізовано – 5362 особи, летальних випадків – 483, одужало – 8330 осіб.

Як повідомлялося, Віктор Ляшко пояснив, чому пункти вакцинації від коронавірусу скоро зникнуть з лікарень.