На Україну чекає «зимова війна»?

Якщо сполучити газові та військові новини, то послання з Кремля Європі читається однозначно – готується бліцкриг проти України

Не раз відзначав, що військова та енергетична політика Росії тісно взаємопов’язані. Події, що відбуваються на газовому ринку Європи, де Газпром – домінуючий постачальник, потрібно оцінювати не тільки і не стільки в системі ринкових координат, скільки через призму воєнної стратегії та оперативного мистецтва.

Цільове призначення сценарію цінової ескалації в Європі, який ухвалив Кремль після Женевської зустрічі Байдена з Путіним 16 червня, а Газпром приступив до виконання після ухвалення Спільної заяви Байдена – Меркель 21 липня, зараз починає набувати чітких контурів.

Російська доктрина «ескалація заради деескалації» (готовність застосувати тактичну ядерну зброю або загрожувати її застосуванням у разі конфлікту з НАТО в Європі, що не тільки змінить становище на користь РФ, а й продемонструє її рішучість застосовувати ядерну зброю загалом, і тим самим відіб'є у США бажання йти на допомогу своїм союзникам), зараз демонструється на газовому театрі воєнних дій у Європі.

Ескалація відбулася, загнавши ціни на споті під $2000 за 1 тис. куб. м. Днями Росія «раптом» стала демонструвати турботу про Європу. І не тільки тому, що норвежці прийшли на допомогу ЄС. Нижче фрагмент путінського «піклування» зі стенограми Кремля:

«А.Миллер: Да, Владимир Владимирович, у нас есть подземные хранилища в Европе, в том числе в Австрии и Германии.

В.Путин: В каком состоянии находится закачка в эти ПХГ?

А.Миллер: В настоящее время объём нашего газа в этих подземных хранилищах незначительный, буквально очень-очень маленький, чуть меньше 190 тысяч кубометров газа.

В.Путин: Алексей Борисович, хорошо, я Вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объёма газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и Германии.

Это, как мы с Вами понимаем, даст возможность надёжно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства, снабжать европейских партнёров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более, во всяком случае, благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом.

А.Миллер: Владимир Владимирович, так и сделаем: как только завершим закачку газа в ПХГ Российской Федерации, начнём закачку нашего, газпромовского, газа в ПХГ Европы, и, конечно же, без сомнения, как Вы отметили, это повысит надёжность, стабильность поставок газа в осенне-зимний период в предстоящую зиму».

«Піклування» проявлено в якості вдячності Кремля за позитивне щодо ПП2 рішення німецького Міністерства економіки та енергетики та правильну – з точки зору Росії – реакцію МЗС Німеччини на застосування Збройними силами України БПЛА «Байрактар» з ураження позиції ворога на Донбасі. Через «Блумберг» закинута теза «Россия хочет снизить цены на природный газ в Европе примерно на 60% в долгосрочной перспективе».

Газова деескалація, поки що переважно словесна, оскільки на практиці припинилося постачання газу по Ямал – Європа, має на меті не тільки демонстрацію довгострокових намірів «Газпрому». Вона слугуватиме подальшому збільшенню частки російських постачань на європейський ринок за рахунок пропозицій перегляду газових відносин з країнами ЄС на основі довгострокових контрактів, а не споту. Таким чином, Газпром ще більше розширить свою присутність на ринку ЄС і поглибить його залежність від РФ.

Але не тільки це.

Тим часом, на тлі газової деескалації, Росія вдається до чергової військової ескалації, на що звернули увагу в США. «The Washington Post» відзначає:

«Останніми днями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії…

Офіційні особи Сполучених Штатів і Європи почали помічати переміщення, особливо в останні тижні, після того, як Росія в середині вересня завершила масштабні спільні військові навчання з Білоруссю, відомі як «Захід-2021» на своєму західному фланзі…

… супутникові знімки показують, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в сибірському місті Новосибірську, не повернулися до Сибіру після навчань, а натомість з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною.

… 1-а гвардійська танкова армія Росії, що базується поблизу Москви, переміщує особовий склад і техніку в бік України».

Ешелон з кількома танками з «протиджавеліновим» захистом був помічений у Краснодарі. Звісно, це може бути як дозволене витікання інформації в ЗМІ заради пропагандистської ескалації, так і неприхована підготовка до нового вторгнення.

Якщо сполучити газові та військові новини, то послання з Кремля Європі читається наступним чином: «Ми готуємо бліцкриг проти київської влади. Ви можете непокоїтись, але не вводьте нові санкції, не відключайте SWIFT. Інакше залишитесь без газу або його буде мало і він буде задорогий. Ви вже бачили, як ми уміємо це робити. Але ми дбаємо, щоб ви цієї зими були в теплі і комфорті, закачуємо газ для вас. Готові на більше після запуску ПП2. Оцініть нашу турботу, не чиніть нам перешкод. США вам не допоможуть. Ваш дом – Газпром. Беріть приклад з Німеччини та Австрії. Будьте прагматиками. Решта – не ваші проблеми. Україна – не Європа. Зимова війна – не ваша війна».

У Кремлі чекають сигналу з Берліну – запуску І черги ПП2. Але, очевидно, забули про чорних лебедів. На відміну від білих, вони не відлітають у теплі краї.

Джерело: блог Михайла Гончара

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