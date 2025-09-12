Головна Думки вголос Михайло Гончар
Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Що приховують російські кораблі-«рятувальники»


Про законні воєнні цілі і що з ними робити

Андрій Клименко розписав, що являє собою уражене спецпідрозділом ГУР поблизу Новоросійська російське судно «Спасатель Ильин». Я ж відразу пригадав, цікавий епізод застосування інших суден з цього «сімейства», який демонструє справжні профільні сфери їхнього призначення.

Коли у 2021 році адміністрація Байдена дала можливість Росії завершити газопровід «Північний потік-2», в зоні добудови на Балтиці зʼявилась окрім відповідної флотилії плавзасобів для виконання трубоукладальних робіт,  декілька інших суден. Зокрема, від Морської рятувальної служби Федерального морського агентства Мінтрансу РФ були направлені багатофункціональні аварійно-рятувальні судна «Спасатель Карев» та «Бахтемир». Так ось «Спасатель Карев» и підбитий вчора «Спасатель Ильин» - це судна одного проекту MPSV07. Достатньо порівняти їх силуети на фото нижче.

Усі ці «спасатели» є суднами подвійного призначення і можуть використовуватися як у цивільних, так і військових цілях. Для виконання спецзавдань на борт береться спецкоманда.

Так ось, в ході завершального етапу робіт з добудови газопроводу «Північний потік-2» (з 10 квітня до 30 серпня 2021 р.) на борту означених суден були помічені та ідентифіковані військовослужбовці окремих спеціальних частин  МО РФ та Військово-морського флоту, зокрема:

  • Група з 4 осіб Головного управління глибоководних досліджень МО РФ (ГУГИ), з головного підрозділу ГУГИ, що базується в Петергофі поблизу Санкт-Петербурга;
  • Група з 7 осіб 313-го Окремого загону спеціального призначення  по боротьбі з підводними диверсійними силами  Балтійського флоту ВМФ РФ (базується в м. Балтійськ поблизу Калінінграда);
  • Група з 7 осіб 342-го аварійно-рятувального загону Балтійського флоту ВМФ РФ (базується в м. Балтійськ).

Зведена група спеціального призначення в кількості 18 осіб перебувала почергово на борту цих суден, а також буксира «Капитан Беклемишев»

Що є на борту таких суден і чим оперує спецкоманда?

По перше, мобільна водолазна станція швидкого розгортання для спуску водолазів на глибини до 60 м. По друге, телекерований підводний апарат МСС-3000. Робоча глибина такого апарату становить 3000 м. Він оснащений 8 силовими установками, оснащений 4 телекамерами. До пристрою можна підключити гідравлічну станцію, від якої живляться маніпулятори, оснащені кабелерізами і ножами.

По третє, окрім штатного МСС-3000, група використовувала власний телекерований підводний дрон «Марлин-350». Це дистанційно керований безпілотний апарат, призначений для проведення пошуку підводних об'єктів та виконання підводних технічних робіт на глибинах до 350 метрів. Підводний дрон оснащений універсальним ехолотом та маніпулятором захватного типу, що забезпечує пошук об'єктів на дні моря і в товщі води для обстеження морських платформ, кабелів зв'язку, трубопроводів. І не просто для обстеження. У випадку відповідного наказу підводна інфраструктура може бути пошкоджена чи виведена з ладу. Апарат був прийнятий для оснащення спецпідрозділів ВМФ ЗС РФ секретним наказом Міністра оборони Російської Федерації №574 від 30.09.2015 р.

Підвищена активність групи спостерігалась у ВМЕЗ Данії та Німеччини в зоні проходження підводних ВОЛЗ «Baltica» (сполучає Польщу, Швецію, Данію) та «Denmark – Poland 2» (сполучає Польщу з данським островом Борнгольм). Судячи з усього, група виконувала рекогносцировочні роботи з підготовки до встановлення в подальшому засобів зйому інформації з означених вище європейських кабелів звʼязку, а також місць розміщення гідроакустичних станцій для контролю підводного простору західного сектору Балтійського моря.

Тому такого роду «спасатели» є законною воєнною ціллю і підлягають знищенню чи, принаймні, ураженню, де б вони не були.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів


