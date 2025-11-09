«Справа диверсантів». Згадаймо українців, які вже дев'ять років перебувають у російській неволі

Українська державна машина демонструє нікчемність у питанні звільнення кримських бранців Кремля

Сьогодні 9 листопада. Українці, яких ви бачите на цьому фото з минулого життя, перебувають 9 років в російській неволі. Девʼять! Не рік, не два, не пʼять. Девʼять. «Справа диверсантів» 2016 року. Справа наліво – експерти Севастопольського Центру «Номос», члени редакційної колегії журналу «Чорноморська безпека» Дмитро Штибликов та Олексій Бесарабов, ліворуч Володимир Дудка, військовий пенсіонер.

Будучи журналістами після військової карʼєри, Дмитро та Олексій у своїх статтях попереджали ще з 2008 року, що наступним обʼєктом агресії Росії після Грузії буде Україна і саме з Криму війна розпочнеться. В Європі відреагували на сфальшовані справи фігурантів і їхнє ув’язнення, 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію (2019/2734 (RSP), у якій вони були визнані політв’язнями.

Вироки, які винесло путінське кривосуддя передбачають, що Олексій та Володимир вийдуть на свободу десь у 2030 році, а Дмитро у 2039-му. На жаль, українська державна машина демонструє нікчемність у питанні звільнення кримських бранців Кремля, яких більше сотні, за винятком поодиноких випадків, коли мова йшла про статусних бранців та й то завдяки зусиллям іншої держави. Усі правозахисні зусилля та так звана журналістська солідарність – порожній звук як для репресивного кремлівського режиму, так і для правлячої в Україні клептократії.

Згадайте наших хлопців у цей день і побажайте їм подумки вийти на волю якомога раніше. Дмитру Штибликову вчора, 8 листопада виповнилось 55 років, Володимиру Дудці 30 вересня – 61 рік, Олексію Бессарабову 4 грудня буде 49.