Чи здатна РФ створити власну «Павутину» для атак на Європу?

Росіяни творчо осмислили операцію СБУ «Павутина»

Президент України у відеопромові на Варшавському безпековому форумі зазначив, що з'являється дедалі більше доказів того, що Росія могла використовувати танкери у Балтійському морі для запуску дронів, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі.

Звісно, так може бути, але при цьому слід мати на увазі, що й інші типи суден можуть не менш ефективно і замасковано використовуватись для запуску і керування дронами.

Зокрема, найбільш імовірно, що були використані судна-контейнеровози, тим більше, що контейнерний варіант прихованого перевезення і запуску дронів добре відпрацьований (в Ірані взагалі вже є цілих два «дрононосці» – Shahid Bagheri (колишній контейнеровоз Perarin) та Shahid Mahdavi).

Тому ймовірно, що це міг бути саме контейнеровоз, причому він міг бути китайським, але з російським екіпажем. Пригадайте, як майже два роки тому 7 жовтня 2023 року китайський контейнеровоз Newnew Polar Bear розірвав своїм якорем підводний газопровід Balticconnector та пару волоконно-оптичних ліній звʼязку. Але достеменно зʼясувалось хто «автор» «випадкового інциденту» лише наприкінці жовтня після детального вивчення усього трафіку та ідентифікації знайденого якоря.

Так і тут, певно, буде, поки проаналізують весь трафік через зону Данських проток. За дуже приблизною оцінкою 22 вересня, коли вперше дрони зʼявилися над Данією, у зоні проток перебували орієнтовно-усереднено 50 контейнеровозів, у той час як нафтових танкерів було десь зо 5, тобто на порядок менше.

Гіпотетично, росіяни творчо осмислили операцію СБУ «Павутина», використали напрацювання своїх спецоперацій на Балтиці протягом 2023-2024 років, і розробили морську демоверсію «Павутини».