Вищі ціни на газ, жорсткий карантин та оновлені правила ПДР: що зміниться із 1 листопада

У листопаді нас чекають важливі зміни

Зростання цін на газ, оновлення Митної служби, запровадження е-водійських прав, перезапуск пунктів на адмінкордоні з Кримом – все це очікує на українців у листопаді.

Також із 1 листопада до міст, що потрапили у червону зону перейдуть Київ та Львів, проте карантинні обмеження у них будуть різнитись. Також з наступного місяця працівників освітян та посадовців, котрі не мають щеплення відсторонять від роботи. Змін зазнали й правила дорожнього руху та деякі тарифи на комунальні послуги.

Зростання ціни на газ

Місячний тариф на газ у листопаді коливатиметься від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Він діятиме для українців, котрі відмовились від річного тарифу.

Ціни на газ для промисловості зростуть майже на 20%. Мінімальна ціна для підприємств, якщо вони не мають боргів і закуповують понад 50 тис. кубів на місяць, становитиме 7 033,2 грн за тисячу кубів разом із ПДВ та вартістю транспортування.

У жовтні мінімальна ціна газу для промисловості становила 5 878,8 грн за тисячу кубів. Ціни на імпортний газ також впливають і на ціну газу для населення. Тому згодом ціни на газ для населення, а відтак, й тарифи на гарячу воду і опалення, мають теж зрости.

Кабінет міністрів України зобов'язав постачальника «останньої надії» – «Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» – в жовтні-листопаді 2021 року знизити ціни та постачати природний газ побутовим споживачам за ціною не вище 7,96 грн за кубометр.

Нові правила дорожнього руху

Із 1 листопада наберуть чинності нові правила дорожнього руху. Зміни стосуватимуться велосипедистів, обмеження швидкості за межами населених пунктів для водіїв, дорожніх знаків, правил зупинки, стоянки, а також зміниться змістовне наповнення поняття «державні дороги».

Для українців діятимуть нові діагональні пішохідні переходи та загальні дороги для автомобілів і велосипедистів.

Для велосипедистів діятимуть детальні правила щодо того, як повинні переміщатися велосипедисти; вказані їх права та обов’язки.

Для водіїв зміниться обмеження швидкості за межами населених пунктів. Воно регулюватиметься шириною розмітки. Буде заборонено рухатися зі швидкістю 110 кілометрів за годину, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки різняться між собою шириною – до 15 та 20 сантиметрів відповідно.

До трьох загальноприйнятих типів державних доріг: міжнародні, національні та регіональні, додадуть четвертий тип – територіальні.

Держслужбовців відсторонять від роботи

Із 8 листопада в Україні відсторонятимуть від роботи працівників освіти та посадовців, які не мають щеплень проти Covid-19. Це стосуватиметься працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Виключенням стануть лише ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень проти Covid-19. Однак вони повинні будуть надати медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації, виданий медзакладом.

Нові карантинні обмеження

Посилений карантин почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях ще з 30 жовтня. Із 1 листопада у червону зону потраплять Київ та Львів.

Карантинні обмеження у Києві

Лише щеплені мешканці столиці, або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати: кафе, ТРЦ, спортзали, кінотеатри, супермаркети та магазини, а також інші заклади. Дитячі садочки працюватимуть лише за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Що стосується громадського транспорту, то він курсуватиме за графіком, однак скористатись ним також зможуть лише ті українці, що мають Covid-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Карантинні обмеження у Львові

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, у місті запроваджуються жорсткі обмеження. Припинять роботу усі заклади культури. Також не можна буде проводити будь-які масові заходи – концерти, фестивалі, конференції. Виняток становлять лише футбольні матчі – їх можна проводити без глядачів за умови вакцинації або негативних ПЛР-тестів в учасників.

Громадський транспорт буде заповнений лише на 50% від загальної місткості. Однак сертифікатів вакцинації ніхто не вимагатиме у пасажирів, натомість водії повинні бути обов'язково щепленими. Також будуть обмеження для пільговиків – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00.

Обмеження у регіонах, що потрапили до червоної зони не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів будуть вакциновані й матимуть «зелений» сертифікат. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження у міжрегіональному транспортному сполученні.

Дистанційне навчання в деяких містах

Нагадаємо, що згідно з постановою уряду, школи можуть працювати у червоній зоні, якщо там вакциновано 100% працівників. Початкові школи можуть працювати без обмежень (за умови вакцинації 80% співробітників).

У Києві з 1 листопада школярі навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки продовжать свою роботу у звичному режимі лише за умови 100% вакцинації усього персоналу.

У Львові, починаючи з 1 листопада, учні навчатимуться дистанційно щонайменше два тижні. Дитячі садки в місті будуть працюватимуть очно.

Також у деяких областях та містах учні перейшли на дистанційне навчання ще у жовтні, до початку осінніх канікул, або ж пішли на них раніше. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні дистанційне навчання на Хмельниччині, Луганщині, Чернігові та інших містах може продовжитись й у листопаді.

Митна служба

Із 1 листопада почне працювати оновлена Митна служба. Наразі митниця є складовою Державної фіскальної служби. Наприкінці літа з неї було виокремлено Державну податкову службу, якій відійшли повноваження адміністрування податків.

У конкурсі на посаду голови податкової переміг колишній заступник міністра фінансів Сергій Верланов, а митної – ексзаступник міністра економіки Максим Нефьодов.

Водійські права

З листопада українські водії зможуть створювати власні е-посвідчення та е-технічні паспорти за допомогою мобільного додатка. На Єдиному державному веб-порталі електронних послуг буде доступний спеціальний додаток, за допомогою якого будь-який водій може створити електронний образ свого водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт).

Створити його можна буде лише із документів нового зразка – пластикових. Водійські права та технічні паспорти радянського зразка, а також заламіновані, які видавалися у 1990-2000-х роках, не будуть доступні для оцифровування.

Ці електронні документи матимуть таку саму силу, що оригінали. Відтак, водіям, які матимуть е-посвідчення, не треба буде мати з собою ще й традиційні.

Поліцейські перевірятимуть посвідчення за допомогою спеціальних техзасобів через QR-коди.

Нагадаємо, Кабмін вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень і допуску громадян до керування транспортними засобами. Тепер з’являться нові позначки в водійських правах.

«Каланчак»

10 листопада мають завершити ремонтні роботи на КПВВ «Каланчак» на адміністративному кордоні із Кримом. 15 листопада цей контрольно-пропускний пункт хоче відвідати президент Зеленський.

Перший етап реконструкції передбачає створення нових «режимних зон», а другий – облаштування сервісних центрів та автовокзалу. Така сама реконструкція триває і на КПВВ «Чонгар».