Михайло Гончар Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

Чи все у нас пропало? До уваги корисних ідіотів, яких в Україні використовує Москва

Колапс перевезень: як СБУ паралізували залізницю Росії
Контроль Україною акваторії Чорного моря посилює переговорні позиції України

На тлі аляскинського всепропальства, які розганяє Москва через свою пропаганду та корисних ідіотів тут у нас, раджу звернути увагу на два повідомлення.

  1. «РЖД начали сокращать доплатьі сотрудникам, назьівая єто оптимизацией… В начале августа РЖД отправила сотрудников в неоплачиваемьій отпуск из-за отсутствия денег на зарплатьі и коллапса перевозок».
  2. Очільник ГУР МОУ генерал-лейтенант Буданов здійснив перевірку позицій та боєготовності бійців «Спецпідрозділу Тимура», які знаходяться на острові Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі. Ця інспекційна поїздка підтвердила, що акваторія Чорного моря перебуває під контролем СОУ.

Отже, зусилля Сил оборони України по нищенню залізничних підстанцій дають свої плоди – колапс перевезень, а ще й полювання за вантажними потягами ворога, якій везуть техніку, боєзапас та пальне РОВ.

А статус-кво у Чорному морі СОУ зберігають з середини липня 2023 року. Для тих хто не пам’ятає, нагадаю, що 23 місяці тому назад, 11 вересня 2023 року спецназ ГУР провів спецоперацію, внаслідок якої російська присутність на видобувних платформах у Чорному морі була знищена.

Агресор нічого не може вдіяти, щоб змінити домінування СОУ на морі. Більше того, «Magura» стали загрозою не тільки для флотських сил ворога, але й для його авіації. Спроби ворога повернути контроль над газовидобувними платформами завжди завершувались його винищенням на них.

Контроль Україною акваторії Чорного моря посилює переговорні позиції України на дипломатичній арені, де Київ змушений протидіяти не тільки агресору, але і його посіпакам з Будапешту, Братислави та й самого Вашингтону.

П.С. Незабаром українські морські безпілотні системи, на додаток до «Magura» та «Sea Baby» поповняться сімейством «Barracuda», які допоможуть винищити рештки флотського угруповання агресора на морі.

Сподіваюсь Меган Моббс розʼяснить Трампові через Xwitter, що його висловлювання щодо 1000 миль України в океані є маячнею, а правдою є те, що країна без флоту загнала російський флот у протилежний кут Чорного моря.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
