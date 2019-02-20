Економічні успіхи Путіна: за 10 років курс рубля впав в два рази

Перспективи рубля є доволі сумними

При збереженні нинішніх темпів падіння до 2029 року долар буде коштувати приблизно 130 рублів

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Каждый из нас может легко ответить на этот вопрос. Для этого делаем не очень сложные расчеты, доступные любой кухарке, имеющей Интернет. Сегодня нефть и доллар примерно равны по цифрам: нефть $ 66.20/баррель, доллар 66.41/₽.

Я взял и проанализировал курс доллара к рублю за последние 15 лет, когда цена нефти была примерно такой же, как сегодня, т,е. ~ $65/баррель плюс-минус 3 доллара.

Итак, общедоступная статистика:

2005 — 1$ = примерно 28,4₽(август, сентябрь);

2006 — 27-28₽ (январь, март, июнь, сентябрь);

2007 — около 26₽ (март, апрель);

2009 — 33,1-33,4₽ (июнь, июль);

2014 — 54,44₽ (декабрь);

2015 — 50,34-54,36₽ (май, июнь);

2017 — 59,0-58,69₽ (ноябрь, декабрь);

2018 — 56,59-66,04₽ (январь, февраль,март, ноябрь);

2019 — 66,41₽;

Теперь банальные расчеты: за 10 лет курс рубля упал ровно в 2 раза(!) Вот такие «успехи путинономики». При всем этом Россия сегодня добывает и продает нефти БОЛЬШЕ, чем в 2005 году. То же самое можно сказать и о добыче и экспорте газа. Вот реальное состояние экономики России. И лучше, при продолжении «курса Путина» уже не будет.

При сохранении нынешних темпов падения рубля к 2029 году доллар будет уверенно стоить порядка 130. Это если еще не будет войн, новых санкций, серьезных катаклизмов и общественных потрясений. И выводы: российская экономика не растет, она в лучшем случае стагнирует, а если по-честному, то падает. Вот почему реальные доходы населения сократились почти в 2 раза. Как там написал Сурков, «государство Путина будет бесконечно долгим»?! Кто согласен, готовьтесь к доллару по 150₽ или даже 200₽ и вечной нищете. Конечно, это для тех, кто все же доживет до этих «славных» времен.

Джерело: Эхо Москвы

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