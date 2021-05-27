Чому пілоти Ryanair розвернули літак в повітрі і посадили його в Мінську, а не у Вільнюсі

Лукашенко і його подільники точно розрахували: будь-які нормальні люди приймуть рішення садити літак в Мінську

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Для тех, кто, может, не до конца разобрался с ситуацией по Минску, вернее, почему пилоты Ryanair развернули самолет в воздухе и посадили его в Минске, когда до Вильнюса было рукой подать. Случившееся – чудовищная провокация режима Лукашенко. Циничная, наглая, опровергающая все общечеловеческие принципы и нормы.

А теперь просто поставьте себя на место экипажа: пилоты нормальной иностранной компании цивилизованной европейской страны получают от ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСЬ данные, что у них на борту заложена бомба, взрыв которой БУДЕТ ИНИЦИИРОВАН В ВОЗДУХЕ НАД ВИЛЬНЮСОМ!!! Еще раз подчеркну: государственные службы сообщают пилотам о неминуемой гибели пассажиров и экипажа при подлете к аэропорту назначения. Вы можете представить с точки зрения морали, нравственности, человечности, что государство вам нагло врет, что это – чистой воды провокация, фейк с самого начала? Ведь такими вещами не шутят! Разве Вы можете в этот момент предположить, что с вами общается бандитское государство, потерявшее всякие берега? Вы лично в этот момент готовы взять на себя риски угробить самолет и всех находящихся там на борту, если Вас официально оповещает о теракте ГОСУДАРСТВО – участник международного сообщества по борьбе с воздушным терроризмом?

Лукашенко и его подельники точно рассчитали: в этой ситуации любые нормальные люди примут решение сажать самолет в Минске. Ведь НЕ МОЖЕТ ЖЕ никому нормальному прийти в голову, что Беларусь, подписавшая кучу международных договоров и обязательств, так чинично и беззастенчиво лжет, играя на чувстве ответственности за жизнь 150 пассажиров?! Вот пилоты и развернули лайнер в Минск. И сделали это добровольно. А Вы бы как поступили в такой ситуации?

Поэтому Лукашенко мог даже МИГ-29 в воздух не поднимать: для пилотов с нормальной логикой и чувством ответственности никакого выбора не оставалось, только экстренная посадка в Минске. А вот для чего в небе барражировал до зубов вооруженный МИГ – это еще вопрос. Я сильно сомневаюсь, что защищал страну от возможной атаки на АЭС, ведь Лукашенко и К’ точно знали: никаких террористов и бомб на борту не было и нет. Значит, «на всякий пожарный»?!

Драма «минской спецоперации» как раз и заключается в том, что на одной стороне ЧП – цивилизованная Европа, для которой главные ценности есть человеческая жизнь и доверие к государству, а с другой – захватившая власть дикая бандитская орда без совести, принципов и каких-либо моральных ограничений. Вот именно это и должны понять правительства свободных и демократических стран.

Джерело: Эхо Москвы

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