Чи загрожує світу нова Карибська криза?

Завдати неприйнятних збитків Заходу російські ядерні війська не зможуть

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Давайте поговорим без эмоций и метафор. Что сегодня есть с этой войной в Украине и что может быть завтра? Конечно, это всего лишь частная точка зрения.

Первое. Скорого мира и «успешного» для России окончания войны не будет. Путин в состоянии острой психопатии требует от своих военноначальников немедленной победы в считанные дни. Они, чувствуя прогрессирующую истерику своего «командующего», тупо увеличивают число и жестокость бомбардировок и ракетных ударов, вызывая всеобщую ненависть 40 миллионного украинского народа. Время играет против Путина, и он это чувствует(возможно, даже понимает). Либо «победа» над Украиной сейчас, либо никогда. Военные ресурсы России истощаются, в бой идут последние резервы. Украина, наоборот, получает от постепенно звереющего Запада все больше и больше оружия, техники, аммуниции и всякой иной помощи. Ковровые бомбардировки украинских городов и нарастающая гибель мирного населения (а также гигантский поток беженцев, уже >1 млн.) заставят Запад в самое ближайшее время закрыть небо Украины современными ПВО, «железными куполами» и т.д. Нынешнему российскому господствоу в воздухе и в применении ракетно-артиллерийского вооружения придет конец. А «на суше» армия Путина воевать не умеет, к тому же процесс деморализации воинских подразделений (плюс полный бардак в тылах), не желающих быть палачами украинского народа, идет довольно быстрыми темпами. Через несколько дней, опираясь на поддержку всего мирового сообщества, Украина уже начнет контратакующие операции по постепенному изгнанию оккупантов со своей земли. Быстрые процессы сокращения общественной поддержки войны (стыдно признать, но сегодня в России ее поддерживает более половины россиян, насмерть зазомбированных путинской пропагандой) начнутся в той самой быдло-массе, которая еще сегодня одобряет действия своего безумного «лидера нации» (я умышленно употребляю это оскорбительное слово, ибо войну против Украины сегодня поддерживают либо подонки, либо дебилы. И пусть в этой критической ситуации каждый «поддержант» сам определится, к какой категории он относится).

Это также прекрасно (в отличие от всего остального)понимают и в Кремле. Войну де-факто они уже проиграли, врагов получили в мире немерено, а также самые жесткие в истории планеты санкции, которые будут под ноль уничтожать экономику и уровень жизни населения в России вплоть до окончания путинского сидения в Кремле. Теперь главный вопрос, что родит в ответ на практически безвыходную ситуацию воспаленное сознание кремлевского Обнуленного? Вся политическая элита в конфиденциальных разговорах признается, что они в шоке (дословно «в ах**е») от действий Путина, но заявляют, что только лично он примет решения о дальнейших шагах, которые будут потом озвучены как единодушный план. В элитах всерьез обсуждается вопрос о применении ядерного оружия(!)

Пока тактического. Причем об этом уже говорят (в элитах) как об осознанном решении. То есть об уже ВЫРАБОТАННОЙ внутри Кремля ГОТОВНОСТИ это совершить. При этом в Кремле якобы уверены (по слухам), что Запад «простит Путину» 1-2 небольших ядерных удара, например, по какому-нибудь реальному или даже вымышленному скоплению украинских войск (да простят меня украинцы за такое страшное допущение!), но не посмеет ответить, опасаясь начала большого ядерного апокалипсиса. Дословно это выглядит так: «Почему вы считаете, что нам нечем ответить? У нас есть план, все не так плохо… У нас есть, наконец, ядерное оружие!» То есть в сухом остатке мы имеем дело с коллективным безумием кремлевских старцев, решивших (в случае чего) пошантажировать мир ядерной войной в надежде добиться от него выполнения своих условий. Недаром Путин, как утверждают многие СМИ, покинул Москву и спрятался в надежном «бункере» на Урале.

Теперь другой, еще более важный вопрос: а чем ответит на ограниченное применение Путиным ядерного оружия коллективный Запад? Я уверен, что ответного ядерного удара тактическими зарядами не будет. Нет смысла. Скорее всего Запад начнет полную блокаду России, вступит в прямое боестолкновение с путинской армией с массированным использованием неядерного, то есть конвенционального оружия, где он имеет 30-50 кратное преимущество, а также приведет в состояние свои стратегические ядерные силы и всю противоракетную оборону. Понятно, что Путин и К (спрятавшиеся в бункере) будут объявлены врагами цивилизации. Впрочем, это не означает, что каналов для негласных консультаций и переговоров не будет.

Путину все равно придется сдаться, либо начать ядерный глобальный конфликт, в котором(надеюсь, что этого никогда не случится) речь пойдет о полном уничтожении как самого Путина, так и всего военного, промышленного и прочего российского потенциала с последующим переустройством мира, в котором ядерное оружие больше не будет ни у одной недемократической страны, где власть рано или поздно может пойти по «путинскому сценарию». Но это предположение уже скорее из разряда ненаучной фантастики. Цена ядерного апокалипсиса для России неприемлема: гибель более 40 млн. чел., полное разрушение страны, тотальное заражение территории (на многие десятилетия) и миллионы умирающих от ран и болезней. Проще говоря, России больше не будет. Нанести неприемлемый ущерб Западу российские ядерные войска не смогут. Разрушения и гибель людей в странах Запада будут огромными, но цивилизация не погибнет даже на 10%. Хотя бы потому, что это будет не 3-я Мировая, а война России против всего мира. Или наоборот.

Есть ли хотя бы относительно оптимистический вариант? Есть. Но он зависит от адекватности и решимости элит не допустить краха России или ее практически полного уничтожения. Они(ее представители) должны найти способ остановить Путина и тех, кто уже впал в военно-ядерное безумие. В этом их шанс на относительно благополучный исход и собственное выживание. Мы (многие политики и эксперты в оппозиции) их о вероятности такого финала давно предупреждали. Теперь пора действовать, время дискуссий, споров и прогнозов закончилось.

Джерело: блог Геннадія Гудкова

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