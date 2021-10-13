У Росії масових розстрілів поки що не буде, але...

Путінський режим винайшов новий, єзуїтський метод боротьби з незадоволеними

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Начну с хорошей новости: пока в России массовых расстрелов не будет. Пока! На этом позитив заканчивается. Потому что путинский режим изобрел новый, иезуитский метод борьбы с недовольными. Их пока не станут пачками отправлять в новый ГУЛАГ, а просто разорят дотла. Сделают нищими и убогими, пустят по миру. И пусть они, голодные и сирые, борются за свои права и свободы вообще без денег. Отличная креативная идея, не правда ли?

Именно для этого в Госдуму уже внесен законопроект в виде поправок в ряд ФЗ о борьбе с терроризмом, экстремизмом (привет структурам М. Ходорковского и А. Навального), наркомафией и … митингами. Полагаю, и терроризм, и наркоторговля – лишь ширма для главного: запрета на инакомыслие и любую мирную форму протеста. Вот цитата в ФЗ ««О митингах…»повторяющаяся в поправках ко всем остальным законам:

«В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного настоящим Федеральным законом порядка, что может привести к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям, руководитель федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, либо его заместитель, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней. Форма решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.»

На практике это означает: за выход на улицу (защита двора от «точечной» застройки или от огромной свалки неподалеку), ретвит, репост, обсуждение этих событий в соцсетях, донаты, пикеты с раздачей материалов и др. у вас легко и просто отбирают последние деньги. Тупо, без суда и следствия (хотя у нас их, нормальных и честных, давно тоже не существует), просто когда у полицейского начальника «есть основания считать», что Вы - противник режима. Правда, в проекте закона написано, что можно разрешить(а можно и нет!) гражданину ежемесячно, чтобы не сдохнуть с голоду, снимать со своего счета (зарплатного, пенсионного, «похоронных» и пр.) в «размере прожиточного минимума», т.е. порядка ~12500₽. Просто аттракцион неслыханной щедрости и гуманизма.

Вот так, дорогие друзья. Вы думаете, фашизм укоренился в Германии (Италии и т.д.) в одночасье? Совсем нет. Да и в России он не такой кровавый, как в прошлом веке: ни тебе ГУЛАГов, ни расстрелов в подвалах Лубянки. Режим намерен тихо душить всех недовольных в объятиях нищеты и бесправия, а ведь это гораздо гуманнее. А главное, «все по закону». Правда, это подлее и лицемернее, но ведь и режим наш таков: на публике все как один – патриоты России, борцы с бездуховным Западом. А втихаря их семьи, дети, внуки, жены, любовницы отправлены из РФ куда подальше, как раз в «ненавистные» страны свободы и демократии. Где осваивать украденные у народа России миллиарды семьям коррупционеров и узурпаторов власти приятнее и безопаснее.

Джерело: блог Геннадія Гудкова

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