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    Думки вголос

    Купуючи квиток на російський авіарейс, потрібно спершу вивчити «Отче наш»

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    Пасажирський Airbus здійснив посадку на кукурудзяне поле в Підмосков'ї - Купуючи квиток на російський авіарейс, потрібно спершу вивчити «Отче наш»
    Пасажирський Airbus здійснив посадку на кукурудзяне поле в Підмосков'ї

    Росія в путінські роки правління стала абсолютним чемпіоном світу з авіакатастроф

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    Россия гниет с головы: деградация системы «вертикали» приводит к нарастанию катастроф, ЧП, несчастий и многочисленным жертвам. Будь то лесные пожары, наводнения или авиакатастрофы.

    Нет ни одной летающей страны, где аварии и гибель пассажиров стала бы просто статистикой. Не успел сгореть в Шереметьево гордость отечественной авиации «Супер-джет» (погибло более 40 человек), как новая драма: почти рухнул на кукурузное поле сразу после взлета «Аэробус», набитый под завязь пассажирами. Благодаря грамотным действиям пилотов обошлось без жертв, хотя в больницы с различными травмами отправили насколько десятков из 258 счастливчиков, которые будут теперь всю жизнь в этот день отмечать свое второе рождение. Вчера им просто повезло. Не более того.

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    Скажите, пожалуйста, почему Россия в путинские годы правления стала абсолютным чемпионом мира по авиакатастрофам и количеству жертв? Причем в огромным отрывом? А ведь по объемам перевозок мы занимаем позиции далеко во второй десятке. Сравните: почти миллиард пассажиров в год в США, 600 миллионов в Китае, 350 в ФРГ и т.д. и всего 80 млн. в РФ, а по катастрофам мы первые?! Там, за рубежом, что, птицы не летают (кстати, как мило — стая чаек посреди равнины. Или это — ворОны со свалок им. губернатора Воробьева?), или пилоты из другого теста? Сейчас уже и самолеты везде одинаковые, и навигация та же самая, и погодные условия примерно равны. А западные аэропорты даже более сложные для взлета-посадки, взять какой-нибудь Гонконг или Сингапур, там лайнер вообще на головы садится, техника — филигрань. А у нас места — навалом, рельеф простой — как стол, а самолеты падают один за другим, иногда по несколько лайнеров в год!!!

    Ответ прост и ужасен: наша власть умеет делать хорошо лишь три вещи: врать, воровать(тут мы тоже абсолютные чемпионы) и преследовать своих критиков самым жестоким и подлым образом. И все!!! Остальное получается плохо или вообще никак. В стране за последние 10 лет развалено практически все: наука, производство, село, образование, ЖКХ, медицина, космос. То что-то сгорит, то утонет, то взорвется или рухнет.

    Поэтому, покупая билет на российский авиарейс, надо сперва выучить хотя бы «Отче наш». Может статься, только на него и надежда. Или просто повезет, как нынешнему «Аэробусу-кукурузнику».

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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