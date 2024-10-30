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Ганна Бондар Народний депутат України

Будівельний Хелловін. Чому 1 листопада може настати колапс

glavcom.ua
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Постанова уряду вимагає, щоб архітектори підтвердити свій безперервний трирічний стаж
колаж: glavcom.ua

Зміни, які набудуть чинності 1 листопада, – кричуща дискримінація, що звужує доступ до професії великій кількості архітекторів

Відбудова і будівництво садків, шкіл, лікарень та й взагалі будь-яких об’єктів з 1 листопада під загрозою. І це все через постанову уряду, яка вимагає, щоб архітектори підтвердити свій безперервний трирічний стаж. Листи від Єдиної електронної системі у сфері будівництва надійшли архітекторам, містобудівники, інженери-проєктувальники, інженери-консультанти, експерти минулого тижня. 

Ці люди забезпечують весь процес будівництва – від планування міста чи конкретного будинку, до введення будівлі у експлуатацію, та її подальшого використання. Це понад 30 тис. фахівців.

І тут треба наголосити, що хоча уряд видав постанову на початку року, але дедлайнів постанова не встановлювала – це вимога Єдиної електронної системи.

В Україні вже майже три роки триває повномасштабна війна. Економіка зазнала серйозного удару, багато будов зупинилось. А проєктна діяльність взаємопов'язана з будівництвом. Відповідно багато фахівців втратили замовлення та джерела доходу, з можливістю підтвердити безперервний трирічний стаж роботи за фахом. 

Практика проєктного ринку така, що деякі проєкти можуть тривати три-п’ять років, деякі призупиняються та відновлюються через рік-два. Передпроєктні рішення, початі у грудні 2021 року та зупинені 24 лютого 2022-го, не можна зарахувати у стаж. Хоча робота за фахом проведена, і деколи значна. 

Кількість фахівців на ринку зменшилась. Це і вимушена еміграція за кордон, і мобілізація до Сил Оборони. На жаль деякі фахівці загинули внаслідок російської агресії. Українські архітектори за кордоном не зможуть підтвердити безперервність стажу протягом останніх трьох років, адже український сертифікат не дає можливість виконувати ті ж самі роботи у інших країнах. Для мобілізованих безперервність стажу призупинена, але немає механізму підтвердження. Цілком ймовірно, що демобілізовані потім будуть змушені витрачати час на відновлення сертифікату.

Існує велика потреба щодо будівництва обʼєктів житла, громадських споруд і критичної інфраструктури. Це потребує фахівців, яких вже не вистачає. Найбільш постраждалі сектори: житло, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика та сільське господарство. Пошкоджено чи зруйновано 10% житлового фонду. Середня кількість учасників торгів через систему Прозоро – 1,5 учасника, при тому, що закупівлі проєктних та будівельних робіт входять в топ-5 категорій закупівель, що свідчить про відсутність повноцінної конкуренції на ринку. 

А тепер про сам механізм підтвердження у електронній системі. Заявлена як прогресивна та прозора, система не готова до цієї процедури. Неможливою є процедура підтвердження стажу виконавців містобудівної документації (якщо чесно, там просто відсутній такий функціонал). Відсутня практична можливість отримати підтвердження з боку замовників та роботодавців, які згорнули свій бізнес внаслідок воєнних дій, окупації територій, поїхали з країни, загинули внаслідок агресій, тощо. І це не рахуючи звичайних помилок чи глюків системи.

Чат підтримки електронної системи у Телеграм (дивно, чому він саме на цій платформі, оскільки там є важлива та чутлива інформація) – переповнений запитами та питаннями.

Зазвичай там люди відповідають самі собі, оскільки адміністратори чату відправляють читати інструкцію. Яка не охоплює й десятої частини сценаріїв, які бувають у реальному житті. Навіть люди, яким вдалось внести дані, не впевнені, чи дійсно вони зробили все, як треба? Чому електронна система не може сама взяти необхідні дані з своїх реєстрів, або з’єднатись з іншими реєстрами?

На процедуру підтвердження дано лише вісім днів. При чому, дехто навіть не дізнається про це. У людини може змінитись електронна пошта, можливо, нема доступу до мережі. Та й є люди, які не вносили проєктів до електронної системи, але вели фахову діяльність. Але комп’ютер цього не знає, і просто 1 листопада скасує сертифікат. Це кричуща дискримінація, що звужує доступ до ринку великій кількості людей.

Які ж наслідки нас чекають?

Крім того, що тисячі людей залишаться без можливості вести фахову діяльність, заробляти на життя, платити податки. Ми втратимо фахівців, зупиняться проєкти відновлення, зобов’язання та терміни виконання робіт будуть зірвані. Архітектурно-будівельна галузь ризикує опинитись у колапсі. І це у час, коли постанова Кабміну значно спрощує забудовникам доступ до ринку, передбачаючи ліцензування будівельної діяльності під час воєнного стану декларативним методом, а нерезидентам взагалі можна працювати без ліцензування. Така вибіркова політика щодо різних субʼєктів містобудування неприпустима. 

Проєктний фах вже давно зазнає системного тиску та деградації. Результат – заява міністерства відновлення про падіння якості проєктної документації. На жаль, держава активно докладається до цього, замість того, щоби допомоги галузі. 

В умовах воєнного стану більшість з тих, хто зможе підтвердити свій стаж, працюють у великих девелоперських і будівельних компаніях, натомість незалежні архітектурні бюро, які найбільш постраждали від стагнації ринку, матимуть проблеми із підтвердженням стажу. Це призведе до вичавлювання малого і середнього незалежного бізнесу з ринку проєктування і не відповідатиме принципу відновлення «краще, ніж було», і призводить до монополізації ринку.  

Як вирішити цю проблему, не обваливши галузь?

Слід зазначити, що архітектурний фах належить до вільних професій. Його особливістю є професійне регулювання, самоврядність, та фінансова незалежність. Логічно, що саме фахівці мають оцінювати та перевіряти фахівців. Для цього держава надає самоврядним організаціям делеговані повноваження. 

Це світова практика, вона і зараз діє в Україні. Щоправда, через недолугу політику Міністерства відновлення України вже майже три роки заблоковані делеговані повноваження Національної спілки архітекторів України (єдиної саморегулівної організації, що обʼєднує архітекторів). 

Згідно з законодавством, кожні п’ять років, сертифіковані фахівці зобов’язані проходити курси підвищення кваліфікації. На цьому етапі можна й підтвердити стаж. Підтвердження стажу автоматизувати та зробити декларативним. Особливо на період дії воєнного стану, та протягом кількох років з його скасування. А постанову, що на рівному місці створила ці проблеми, негайно скасувати, адже лишились лічені дні.

Також держава має сприяти саморегулівним організаціям, та дати можливість виконувати делеговані повноваження. Оскільки фахівці краще знають галузь та її потреби та зацікавлені у розвитку професії. Так ми збережемо професіоналів та зможемо відбудувати країну. 

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Теги: енергетика 24 лютого еміграція кордон робота житло мобілізація держава політика промисловість незалежність будівництво бізнес торгівля війна податки економіка сертифікат

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