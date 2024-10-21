Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення
Ворог продовжує атакувати Роменщину
фото з відкритих джерел

Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів Сумської області було знеструмлено

У ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району  Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. 

«Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється», – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо,  20 жовтня, Росія атакувала один з енергетичних об'єктів у Сумській області. Внаслідок чого знеструмлено 103 населених пунктів на Роменщині. Про це повідомляють Сумиобленерго. Окрім того, ще більш ніж 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях Сумщини – 130 населених пунктів.

У Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. 

Читайте також:

Теги: Сумщина війна обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ціль росіян – знищити Україну як таку
Чому у Східній Європі не до кінця розуміють Україну?
2 жовтня, 09:24
Триває 943-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 23 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
23 вересня, 07:57
Наслідки ворожої атаки на Черкащину, 24 вересня 2024 р.
Нічні вибухи на Черкащині: спалахнули пожежі, є руйнування (фото)
24 вересня, 09:15
Із початком повномасштабного вторгнення РФ Маркіян Дорош добровольцем став на захист держави від російських загарбників
Загинув на Харківщині. Згадаймо розвідника Маркіяна Дороша
1 жовтня, 09:00
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
Ворог окупував селище у Покровському районі: мапи DeepState
30 вересня, 17:46
Загрозливі дії противника є на Курахівському, Вугледарському та Куп'янському напрямках
Росіяни пробують оточити ЗСУ на одному з напрямків. Герой України оцінив загрозу
2 жовтня, 10:00
Лідери повстанців заперечують українське походження дронів
Україна передає дрони повстанцям-туарегам для боротьби з «вагнерівцями» – Le Monde
14 жовтня, 09:54
Окупанти тиснуть на Курахове
Важка битва за Курахове триває: аналітики DeepState повідомили подробиці
18 жовтня, 00:40
19 жовтня окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
Вчора, 11:17

Події в Україні

Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Обстріл Кривого Рогу: уже четверо постраждалих, серед них дитина (фото)
Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення
Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Хаотичний удар по Харкову: більше 12 постраждалих та руйнування
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
Окупанти просуваються до унікальної шахти у Покровську
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий
У Києві через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа, є постраждалий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
92K
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
31K
Пенсіонер із Харківщини показав окупантам, звідки найкраще обстрілювати села, та отримав незвичну плату
16K
Шестиразовий олімпійський чемпіон повідомив, що в нього рак у термінальній стадії

Новини

У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
Тривога в Києві тривала близько п'яти годин
Сьогодні, 05:38
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua