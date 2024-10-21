Окупанти вночі вдарили по критичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення

Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів Сумської області було знеструмлено

У ніч проти 21 жовтня російські загарбники завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району Сумської області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено.

«Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня, Росія атакувала один з енергетичних об'єктів у Сумській області. Внаслідок чого знеструмлено 103 населених пунктів на Роменщині. Про це повідомляють Сумиобленерго. Окрім того, ще більш ніж 14 тис. споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях Сумщини – 130 населених пунктів.

У Києві цієї ночі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних дронів і падіння їхніх уламків постраждала одна людина. У місті також спалахнула пожежа, яку рятувальникам вдалося вже локалізувати. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.