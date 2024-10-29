«Довго боровся з хворобою». Колеги поділилися спогадами про нардепа Олега Макарова

Нардеп був секретарем комітету з правової політики та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»

«Депутат, який вичитував свої тексти до деталей, допомагав колегам і ніколи не хотів публічності»

Сьогодні, 29 жовтня, помер народний депутат IX скликання, член фракції «Голос» Олег Макаров. Наступного року йому мало виповнитися 60 років. Про причини смерті не повідомляється. «Главком» зібрав все із життя народного обранця, який присвятив життя юриспруденції.

Що відомо про Олега Макарова

Макаров народився 24 липня 1965 року в Києві. Закінчив факультет міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відділення «міжнародне право», а згодом і аспірантуру у цьому ж виші. У 2013 році отримав ступінь MBA в Единбурзькій бізнес-школі, університет Геріот-Ватт.

З 1992 працював керівним партнером, керівником юридичного підрозділу юридичної фірми. З 2007 року – заступником голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та був членом правління громадської організації «Асоціація правників України.

фото з відкритих джерел

З 2012 до 2015 року перебував на посаді заступника Голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України.

З 2015 року Макаров був членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України».

Політична діяльність Макарова

Олег Макаров починав шлях у політику із київської міської ради. З жовтня 2015 року він був депутатом Київської міської ради VIII скликання. Балотувався за округом №21 (Дарницький район) від партії «Об’єднання «Самопоміч».

Був заступником голови фракції «Самопоміч», а після того увійшов до депутатської групи «Київська команда» Сергія Гусовського. Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики.

Вже у 2019 році Макаров став народним депутатом України девʼятого скликання від партії «Голос». Був секретарем Комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Згідно з аналітикою Руху «Чесно», Олег Макаров увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради ІХ скликання: він пропустив 41% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року. Водночас він голосував за заборону релігійних установ, пов’язаних з Росією та за легалізацію медичного канабісу.

Реакція суспільства на смерть Макарова

Після звістки про смерть народного обранця, його колеги та знайомі почали поширювати дописи на Facebook про те, яким вони запамʼятали Макарова. Також висловили слова співчуття та підтримки рідним.

«Олега Макарова я знала більше 20 років. В часи Помаранчевої революції з групою юристів вони допомагали нашій команді захищати результат виборів. Високопрофесійний правник, українець з сильною державницькою позицією, надійний колега в ВР нинішнього скликання. В парламенті він був голосом професійності і мудрості. Олег довго боровся з хворобою… Світлая памʼять, друже», – написала народна депутатка Ірина Геращенко.

Діячка Ольга Срібняк виловила співчуття, опублікувавши цю світлину зі словами: «Хай тут буде це кумедне фото. Олег Макаров знімає краватку» фото: Facebook / Olha Sribniak

Нардеп Ярослав Железняк від партії «Голос» подякував Олегу Макаренку за «поради і постійну допомогу». «Олег Анатолійович, ти був наймудрішим з нас. Дякую за твої поради і постійну допомогу. Нам всім буде дуже тебе не вистачати…», – йдеться у дописі Железняка.

Журналіст Роман Вибрановський поділився світлиною та памʼятною історією, повʼязаною із Макаровим, яка сталася декілька років тому.

«Навколо акції протесту проти «Формули Штайнмаєра» (осінь 2019 року, – «Главком»). Половина протестувальників рятує країну, половина шукає камери. Олег Макаров перевіряє формулювання і драфтує заяву. Щоб була по ділу. Депутат, який вичитував свої тексти до деталей, допомагав колегам і ніколи не хотів публічності», – йдеться у дописі Вибрановського.

фото: Facebook / Roman Vybranovskyy

Колега по партії, голова комітету з питань свободи слова Юрчишин Ярослав розмістив щемпливий допис про Олега Макарова.

«Ти завжди був Стіною. На яку можна спертися. Я не уявляю, як ми без тебе. Без Твого правничого досвіду, без Твоєї зваженості, без твоїх жартів та спокою. Я завжди міг обернутися та порадитися. Тепер доведеться без цієї Поради. Та, обіцяю, втримаємося», – написав Юрчишин.

Засідання Верховної ради. Позаду Ярослава Юрчишина - Олег Макаров фото: Facebook / Yaroslav Yurchyshyn

Юрист та чинний народний депутат Ігор Фріс пригадав Макаренка як «сильного правника, ліберала та адвоката».

«Щодня втрати… Вчора поховали Володю Балагуру. Сьогодні пішов від нас колега. Сильний і фаховий правник. Олег Макаров. Завжди стримано-категоричний. Ліберал. Адвокат. Земля пухом…. ПС. Мені буде не вистачати його дебатів з Сергій Власенко (народний депутат - «Главком»). Дуже…», – написав Фріс.

IT-підприємець Григорій Маленко розмістив небагатослівний допис про Олега Макаренка, але показав світлину, зроблену на початку повномасштабного вторгнення.

Григорій Маленко: «Спи спокійно, дорогий друже. Світла памʼять P.S. Фото — перші дні травня 2022 року, Київ» фото: Facebook / Gregory Malenko

На сторінці Київської міської ради теж відреагували на звістку. «Олег Макаров у статусі депутата Київської міської ради, голови регламентної комісії, громадського діяча працював на благо міста та киян, завжди відстоював інтереси громади, впроваджував інноваційні рішення, спільними зусиллями будував справжню європейську столицю. Але життя часто буває несправедливим і забирає у розквіті сил. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким», – зазначили у раді.

Наразі не відомо, коли та де відбудеться прощання із народним обранцем.

Раніше повідомлялося, що на 63-му році життя помер Тарас Процев’ят – український діяч, науковець та народний депутат другого скликання.

До слова, через хворобу на 53-му році життя помер депутат Київської міської ради VII скликання Павло Бригинець.