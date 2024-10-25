У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації

Чинним законодавством за ухилення від мобілізації передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років

Мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років

Київські суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

«Загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі. У більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 Кримінального кодексу України розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою.

Також у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал. Як зазначив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, у МСЕК тривають перевірки. Сім керівників були звільнені, їм призначили заміну.