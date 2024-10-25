Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації
Чинним законодавством за ухилення від мобілізації передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років
фото ілюстративне

Мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років

Київські суди винесли сім вироків щодо чоловіків, які ухились від призову на військову службу. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, мешканця Солом’янського району засуджено до чотирьох років позбавлення волі, а житель столичної Оболоні проведе за ґратами п’ять наступних років.

«Загалом з початку року слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні акти у 26-ти кримінальних провадженнях, що розслідувались за фактом ухилення від призову та постановки на військовий облік. Про підозру повідомлено 51 особі. У більшості випадків досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 336, 337 Кримінального кодексу України розпочинається за повідомленнями Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки», – йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що чинним законодавством за ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу під час мобілізації та постановки на військовий облік передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Крім того, порушник не знімається з військового обліку та надалі підлягає призову.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації тисячам військовозобов'язаних. У них знайшли $1,2 млн готівкою. 

Також у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.  Як зазначив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, у МСЕК тривають перевірки. Сім керівників були звільнені, їм призначили заміну.

Теги: суд війна мобілізація розслідування порушник ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська армія окупувала Вугледар (Донецька область)
Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді
4 жовтня, 18:45
Вандалізм на Тернопільщині
Понівечив 11 могил захисників України: на Тернопільщині затримали вандала
28 вересня, 03:17
За словами Кирила Вереса, якщо він просив кілька днів, щоб підготуватися до виконання наказу, їх давали
Герой України зізнався, чи завжди виконував накази командування
29 вересня, 19:16
Триває 952-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 жовтня, 08:14
Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується функціональність
Міноборони тестує повістки з QR-кодом: що зміниться із їх запровадженням
3 жовтня, 17:34
Фінляндія випустить для своїх громадян посібник на випадок війни
Фінляндія готується до ймовірної війни: для громадян випустять довідник
12 жовтня, 22:47
Рекрутинг через «Дію» дасть змогу військовозобов'язаному потрапити в обраний ним підрозділ ударних дронів
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
15 жовтня, 14:25
Головні новини за ніч 17 жовтня
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
17 жовтня, 07:00
Південна Корея уважно відстежує рухи КНДР за допомогою супутників
Пересування північнокорейських військ до Росії: супутниковий знімок
20 жовтня, 13:43

Новини

Киянин виявив у центрі столиці уламки ворожого дрона (фото)
Киянин виявив у центрі столиці уламки ворожого дрона (фото)
Київські суди винесли перші вироки за ухилення від мобілізації
Київські суди винесли перші вироки за ухилення від мобілізації
У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації
У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації
Київська міська прокуратура назвала кількість працівників із довідками про інвалідність
Київська міська прокуратура назвала кількість працівників із довідками про інвалідність
На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК
На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК
На Київщині чоловіки палили релейні шафи та відділення «Укрпошти» за наказом ворога (фото)
На Київщині чоловіки палили релейні шафи та відділення «Укрпошти» за наказом ворога (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
59K
Одна з областей посилює мобілізацію
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Переполох у партії Порошенка. «Європейська солідарність» може втратити державне фінансування

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua