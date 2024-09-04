Дітям – найдорожче: бетон та арматуру. За якими цінами Київ будує укриття для шкіл та садочків

Усі закупівлі для укриттів навчальних закладів Києва потрапили на інтерактивну мапу

У столиці приблизно 30 шкіл не мають власних укриттів. Вони використовують захисні споруди, розташовані поруч. Такі дані оприлюднило видання Lb.ua. Діти з таких шкіл під час тривоги змушені бігти в метро або інші публічні сховища, наражаючись на небезпеку. Але навіть ті освітні заклади, у яких уже є свої укриття, не завжди можуть почуватися спокійно – багато хто ремонтує приміщення та намагається збільшити площі.

Проєкт Dozorro TI Ukraine розбирався, як проблему розв’язують у різних районах столиці. Для цього досліджено закупівлі, які цьогоріч оголошували у Києві для будівництва, ремонтів та облаштування укриттів у школах та дитячих садках.

Загальна статистика

Були відібрані всі київські закупівлі, де у назві згадані укриття чи захисні споруди.

На Prozorro з 1 січня до 26 серпня 2024 року нараховано 678 закупівель, які стосуються капітального чи поточного ремонту укриттів, будівництва нових та їх облаштування на суму 4,3 млрд грн. З них 537 закупівель вже завершені, сума укладених контрактів – 2,1 млрд грн. Ще 77 закупівель активні, їхня приблизна вартість становить 1,3 млрд грн. Неуспішними були 56 закупівель, переважно через відсутність пропозицій або невідповідність тендерним вимогам тих, що таки подали. Ще вісім закупівель скасували через брак фінансування або помилки в документації.

Загалом у Києві мають відремонтувати, побудувати чи облаштувати приблизно 449 укриттів. Практично в усіх районах столиці ремонти й будівництва укриттів замовляли районні управління освіти, рідше – самі навчальні заклади.

Майже 40% закупівель за кількістю замовники провели поза системою – підписали договір напряму (переважно це допорогові закупівлі на дрібний ремонт). У 46% випадків замовники обирали відкриті торги з особливостями, майже у 14% – проводили спрощені закупівлі, а ще у 0,3% – обирали переговорну процедуру.

Інтерактивна мапа закупівель для укриттів Києва

Усі закупівлі для укриттів навчальних закладів Києва, де вдалося виокремити адресу, зібрані на інтерактивній мапі.

Якщо натиснути на закупівлю на мапі, можна переглянути її деталі: статус, очікувану вартість, підрядника і суму договору, якщо його вже уклали, а також перейти на сторінку закупівлі на Prozorro для деталей.

На мапу не потрапили 10 закупівель, які проводили для кількох шкіл одночасно. Переважно це технічний огляд стану укриттів.

Закупівлі за районами

За кількістю закупівель лідирують Дарницький (123 закупівлі), Святошинський (101 закупівля) та Солом’янський (79 закупівель) райони.

За очікуваною вартістю на першому місці Голосіївський район – 932 млн грн, на другому – Дніпровський з 886 млн грн, а на третьому – Дарницький з 863 млн грн.

За вартістю уже підписаних угод лідери ті самі.

Ціни на будівельні матеріали: аналіз за районами

Окрім загальної статистики, також звернемо увагу на ціни на будівельні матеріали в закупівлях для укриттів. Щоб порівняння було справедливим, заглиблювалися у закупівлі з очікуваною вартістю понад 20 млн грн, які вже завершенні. Результати показали: ціни на матеріали коливаються залежно від району, подекуди вдвічі. Наприклад:

Гарячекатана арматурна сталь: від 36604,80 грн/т у Святошинському районі до 48624,84 грн/т у Шевченківському районі.

Керамічна цегла: ціна у Деснянському районі досягає 12527,16 грн за 1000 шт., тоді як у Дарницькому районі – лише 7798,80 грн.

Природний пісок: ціна коливається від 297,48 грн/м³ у Дніпровському районі до 649,92 грн/м³ в Оболонському районі.

Щебінь з природного каменю: вартість коливається від 624 грн/м³ у Дніпровському районі до 1237,80 грн/м³ у Дарницькому районі.

Суміші бетонні важкого класу В25: ціна від 3102,60 грн/м³ у Шевченківському районі до 6341,04 грн/м³ у Дніпровському районі.

Суміші бетонні важкого класу В30: найнижча ціна зафіксована в Шевченківському районі – 2785,44 грн/м³, а найвища у Дніпровському районі – 4339,08 грн/м³.

У цьому та наступному розділі всі ціни на будівельні матеріали вказані без врахування доставки, однак з ПДВ.

Переплати на будівельних матеріалах

Дороговартісні закупівлі детальніше аналізувалися точково: були виявлені випадки значного завищення цін.

Школа №44

Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві підписало договір з ТОВ «БМБуд» на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття на території спеціалізованої школи №44. Сума контракту сягнула 121,7 млн грн.

У кошторис вписали бетонну суміш у півтора раза дорожче ринкової вартості, переплата на ній може сягати 7,3 млн грн.

Замовнику був надісланий лист із розрахунками щодо переплати та проханням знизити ціни на будматеріали, які були завищені. Чекаємо на відповідь.

ТОВ зареєстроване у селі Настасів, Тернопільська область. Її власниками є колишній працівник районної філії «Тернопільського облавтодору» Валерій Носик та ТОВ «Сарсама Сервіс», власницею якого є Надія Бабійчук, дружина колишнього керуючого справами виконкому Тернопільської обласної ради Івана Бабійчука. З 2018 року фірма отримала підрядів на 3,6 млрд грн.

Ще цікавий факт. За даними видання «Наші гроші», під час повномасштабного вторгнення ТОВ «БМБуд» ввійшло у топ-30 підрядників президентського проєкту «Велике будівництво». Протягом 2022-2023 років компанія отримала 281,4 млн грн на ремонт доріг. Торік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «БМБуд» склав 198 млн грн, у 2022 році – 124,1 млн грн. Довідка «Главкома»

Гімназія №236

Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві уклало угоду з ТОВ «І.Б.К. Девелопмент» на будівництво укриття у гімназії №236 на суму 231,9 млн грн. Ціни на будівельні матеріали у кошторисі значно перевищують ринкові, що свідчить про можливу переплату у понад 3,7 млн грн.

Аналіз вартості матеріалів:

Лист замовнику з розрахунками та проханням знизити ціни вже надісланий, очікуємо на відповідь.

ТОВ «І.Б.К. Девелопмент» зареєстроване в Києві у 2013 році. Компанія належить Олександру Лук'янцю, Олегу Волинцеву і Віталію Жуківському.

До вересня 2018 року Олександр Лук’янець та Віталій Жуківський були бенефіціарами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Флеш», власницею якого є Наталія Гордієнко, мати екснардепа Сергія Кацуби та ексзаступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби. Обидва Кацуби були підозрюваними у причетності до закупівлі вишок Бойка за завищеною ціною.

«І.Б.К. Девелопмент» тісно співпрацює з Департаментом регіонального розвитку Київської ОДА. З 2017 року Департамент уклав із компанією угод на 776 млн грн. Зокрема «І.Б.К. Девелопмент» займалося ремонтом житлових будинків в Ірпені, пошкоджених війною. Наразі фірма фігурує у кримінальному провадженні за підозрою у привласненні бюджетних коштів під час ремонту приміщення Національного університету біоресурсів і природокористування України у Києві.

Школа №186

Київське ПрАТ «Укратоменергобуд» отримало контракт на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для школи І-ІІІ ступенів №186 у Голосіївському районі міста Києва. Загальна сума контракту склала 222,7 млн грн.

Бенефіціарами компанії є Роман Ходін та Галина Мусієнко. Цікаво, що раніше «Укратоменергобуд» був заснований як ТОВ «Енергетичні інвестиції», де 89,1% акцій належали цій компанії, а 10% акцій перебувають у власності у южноукраїнського ПАТ «Юженергобуд».

Вартість будівельних матеріалів для проєкту «Укратоменергобуд» виявилась значно вищою за ринкові ціни:

Ймовірна переплата на зазначених позиціях складає 3,1 млн грн. Лист до замовника із проханням знизити ціни вже надіслано, відповіді ще не отримали.

Ліцей «Універсум»

Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації уклало угоду з ТОВ «Побудова» на будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття для ліцею «Універсум» Шевченківського району. Вартість угоди склала 61,4 млн грн. Дешевшу на 4,8 млн грн пропозицію від ТОВ «Київська домобудівна компанія» замовник відхилив.

Столичною ТОВ «Побудова» керує Андрій Істомін, а володіє компанією Олена Білоконь з Краматорського району Донецької області.

Аналіз показав, що ціни на основні будівельні матеріали, зазначені в кошторисі, значно відрізняються від ринкових.

Загальна ймовірна переплата на зазначених позиціях складає понад 3,2 млн грн. За зверненням Dozorro TI Ukraine поліція відкрила кримінальне провадження щодо можливого привласнення чи розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

У тексті наведені приклади закупівель із найбільшими переплатами, проте завищень цін на будматеріали в закупівлях, пов’язаних з укриттями у школах і садках Києва, значно більше.

Найближчим часом кількість тендерів на будівництво та облаштування захисних споруд у Києві має ще зрости. Деякі управління освіти наразі замовляють проєктну документацію, а це – перший крок до проведення нових тендерів. Зокрема до нових будівництв укриттів варто готуватися у Солом’янському районі.

Закликаємо батьків, вчителів, директорів та інших небайдужих громадян стежити за закупівлями будівництва та ремонтів укриттів у своїх закладах освіти. Як це робити за допомогою порталу Dozorro або аналітичного модуля BI Prozorro, дізнавайтеся з інструкції.

Цю публікацію підготовлено у межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev.