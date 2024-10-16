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Підготувати мобілізованого новобранця за місяць неможливо – інструктор ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Підготувати мобілізованого новобранця за місяць неможливо – інструктор ЗСУ
Новобранців важко підготувати за місяць
фото з відкритих джерел

Людину, яка до мобілізації була зварювальником чи водієм, важко підготувати до війни за короткий термін

Базова підготовка новобранців в Україні залишає бажати кращого – можливо, через її терміни. Про це розповів головний сержант військової частини окремого штурмового батальйону «Арей» УДА, старший інструктор Михайло «Кот» Ковпак в інтервʼю УНІАН.

«Відверто, у нас, в Україні, погана базова підготовка. Можливо, через обмеженість у часі. Військовослужбовець місяць перебуває у навчальному центрі. За цей час підготувати досконало людину, яка, умовно кажучи, була зварювальником чи водієм, неможливо», – пояснив він. 

Як розповів Ковпак, сама підготовка залежить від людини і від її навичок. Насамперед важливо збільшити термін навчання.

«Я постійно кажу – було б бажання, а все інше напрацюємо», – додав «Кот».

Водночас він зауважив, що не вважає, що в навчальних центрах залишилися елементи «совка», особливо в ставленні до мобілізованих. Крім того, у його батальйоні бійців навчають не за старими підручниками, а враховуючи сучасні події, що відбуваються в країні:

«Я в армії вже 10 років, тому, можна сказати, особисто застав, як вчили ще при «совку», а зараз бачу, як ведеться сучасна війна. Я особисто бував на штурмах, водив групи, командував, я все це чудово розумію. Тому ми намагаємося підготувати бійця так, щоб він воював не за «совковими книжками».

Водночас коментуючи скарги деяких новобранців щодо того, що у центрах їх не готують до війни, а змушують збирати сміття, він відповів, що це, напевно, залежить від командування та керівників навчальних центрів.

«Як викорінити? Можливо, їх би разочок випустити на передок, щоб вони зрозуміли, що не можна використовувати мобілізованих просто як робочу силу. Як навчання відбувається у нас? Зранку до обіду заняття, пообідали, потім невеличкий відпочинок, і далі навчання аж до вечора. Увечері люди можуть поприбирати, замести, помити у приміщенні, де живуть. Але це вони роблять для себе, ніхто їх не змушує як в казармах. У нас таке не вітається. Як каже наш комбат: «У нас одна велика родина». Тому кожен військовослужбовець – це людина, а не робоча сила», – констатував головний сержант.

До слова, військові поки що не відчувають позитивних змін на фронті після посилення мобілізації. Масштабного поповнення особового складу не відбулося. Про це у подкасті «Кляті питання» розповів командир розвідувального взводу 28-ї окремої механізованої бригади з позивним Крим.

Раніше повідомлялось, що кілька днів тому українські льотчики прибули в Румунію для опанування винищувачів F-16, вони вже почали навчання.

Нагадаємо, в українському уряді раніше затвердили, що студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку.

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Теги: війна студенти військові навчання ЗСУ мобілізація Україна

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