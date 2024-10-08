Карта бойових дій в Україні станом на 8 жовтня 2024 року

В Україні на фронті склалась важка ситуація одразу на кількох напрямках, РФ активно атакує на Покровському напрямку

По території України вчора держава-терорист завдала трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів, скинувши при цьому 91 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 689 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Карта бойових дій Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися в глибину території України. Наші захисники спрямовують основні зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу, завдають суттєвих втрат ворогу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська. Триває боєзіткнення поблизу Вовчанська, ситуація контрольована.

За наявною на цей час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 79 окупантів, знищили дві бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем, 30 БпЛА та три автомобіля; також було пошкоджено три артилерійські системи, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки противника.

Фото: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Двадцять п’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

За день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. На цей час продовжуються п’ять боєзіткнень.

Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Ступочків. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 20 разів. Найбільшу активність проявляв в районі Лисівки та Селідового. Силами оборони України відбито 17 атак, ще три боєзіткнення триває.

За наявною інформацією, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили більше 257 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артсистем, бойову броньовану машину та вісім автомобілів; також українськими воїнами було пошкоджено танк, три артилерійські системи, шість бойових броньованих машин та два автомобіля окупантів.

Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

На цей час доби наші захисники відбивали 25 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки. Триває чотири боєзіткнення.

Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Тривають три атаки переднього краю оборони наших військ в напрямку Богоявленки. Українські воїни стійко обороняють займані рубежі.

Фото: deepstatemap

На Оріхівському напрямку

Підрозділами наших військ відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного.

Фото: deepstatemap

Триває операція Сил оборони України в Курській області.

На інших напрямках суттєвих змін не відбулося.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 77-мої окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ Збройних Сил України та воїнів 118-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, триває 958-й день повномасштабної війни в Україні.