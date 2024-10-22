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Окупанти «вклинилися» в лінію оборони ЗСУ біля Часового Яру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти «вклинилися» в лінію оборони ЗСУ біля Часового Яру
Російська армія підлаштувалась під погодні умови та змогла перейти канал Сіверський Донець – Донбас
фото з відкритих джерел

Зараз біля Часового Яру тривають запеклі бої

Російським силам вдалось «вклинитися» в українську лінію оборони біля Часового Яру та перетнути канал Сіверський Донець – Донбас. Про це заявив представник 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак в ефірі телемарафону.

«На жаль, ворогу вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал критичний і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої. Ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати», – зазначив він.

Петричак каже, російська армія підлаштувалась під погодні умови та змогла перейти канал.

«Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована», – додав представник бригади.

За словами військового, ситуація на фронті в зоні відповідальності 24 ОМБр залишається критично складною, адже піхота російської армії переважає за чисельністю. Також армія РФ намагається «протиснути» фронт та «проломити» українську лінію оборони, також обстрілює Часів Яр з авіації, некерованих ракет, РСЗВ «Град» тощо, проте оборона міста триває.

Нагадаємо, Росія може відправити військових Північної Кореї на зимові штурми Покровська в Донецькій області чи на інші важливі ділянки фронту на сході України. Таку версію наводить The Guardian.

До слова, Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю, бо до 15 жовтня вже не встигли.

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Теги: Часів Яр війна окупанти ЗСУ

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